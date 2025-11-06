सनवारा टोल बैरियर अब 11 नवंबर तक रहेगा बंद, हाईकोर्ट का एनएचएआई को सड़क सुधारने के लिए दस दिन का समय
हाईकोर्ट ने NHAI को सड़क की दशा सुधारने के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय दिया.सड़क ठीक करने पर टोल-वसूली के आदेश में संशोधन होगा.
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिला में सनवारा टोल बैरियर को अब 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सड़क की दशा सुधारने से जुड़े काम को पूरा करने के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि सड़क की दशा सुधारने का आवश्यक कार्य इस अवधि (दस दिन के भीतर)कर लिया गया तो एनएचएआई को 12 नवंबर से टोल वसूलने की अनुमति दी जाएगी. हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को टोल वसूलने पर रोक लगाई थी. उसके बाद एनएचएआई को अब दस दिन का समय और दिया गया है. सड़क ठीक करने पर हाईकोर्ट टोल वसूली से जुड़े अपने 18 सितंबर के आदेश में संशोधन करेगा.
वहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हाईवे पर बालूगंज यू टर्न की दशा ठीक करने के आदेश भी दिए. हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को भी इस संदर्भ में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है.
अदालत ने कहा कि बालूगंज यू टर्न राज्य के निवासियों के लिए आवामगन का एक महत्वपूर्ण स्थान है. यहां पर एक बस स्टॉप भी है. सड़क पर तारकोल न बिछाए जाने के कारण भारी यहां धूल और मलबे से समस्याएं पैदा होती हैं. मामले में संबंधितों की तरफ से अदालत को बताया गया है कि ढलान संरक्षण कार्य के लिए 41 स्थान प्रस्तावित किए गए हैं. और 19 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है. इसके अलावा 10 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है और अतिरिक्त पांच स्थानों का काम पहले के कार्य पूरा होने पर किया जाएगा.
अदालत को बताया गया कि स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के कारण पेश आ रही बाधाओं और रुकावटों के कारण सात स्थानों पर कार्य नहीं किया जा सका है. ये मामला जिला प्रशासन के समक्ष उठाया गया है. हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहायता के लिए अंडरटेकिंग दी गई. ऐसी ही अंडरटेकिंग परवाणू-सोलन खंड के पहले वाले हिस्से के लिए भी दी गई थी. सड़कों की दशा सुधारने के ही मामले में सोलन-कैथलीघाट खंड के लिए पहले ही निर्धारित तिथि तय की जा चुकी है. स्थानीय दुकानदारों के विरोध के कारण कंडाघाट बाजार के हिस्से के संबंध में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं.
हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि राज्य सरकार इस रखरखाव कार्य के दौरान उचित सुरक्षा बल उपलब्ध कराए. अदालत ने निर्देश दिए कि इस कार्य को सुबह-सुबह या देर रात तक करने का प्रयास किया जाए, ताकि किसी को परेशानी न हो. मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
