पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी वाइफ को मिलेगा फैमिली पेंशन का हक, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी सरकार की अपील
फैमिली पेंशन से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक मामले में बहुत अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का हक है. ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि भले ही दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य न हो, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी वाइफ को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज कर फैमिली पेंशन का लाभ दिया जा सकता है. हाईकोर्ट में फैमिली पेंशन का ये केस सिंगल बैंच से डबल बैंच में आया था.
मामले में याचिकाकर्ता महेश राम नामक शख्स हैं. महेश राम वर्ष 2003 में अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए और उन्हें नियमों के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हुई. महेश राम की पहली पत्नी कमलेश वी का निधन 20 अप्रैल 2020 को हो गया था. इस दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी. नि:संतान होने के कारण महेश राम ने पहली पत्नी के जीवित रहते ही उनकी बहन ज्वाला देवी से दूसरी शादी कर ली थी. छह साल पहले कमलेश देवी की मृत्यु के बाद महेश राम ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) और सर्विस रिकॉर्ड में अपनी दूसरी पत्नी ज्वाला देवी का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया.
राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने इस अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य है. ऐसे में दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं हो सकती. मामला अदालत पहुंचा तो सिंगल जज और राज्य सरकार की इस अपील के खिलाफ महेश राम ने सिविल रिट याचिका सिविल रिट पिटिशन नंबर 2269/2024 दाखिल की.
मामले में सिंगल जज ने 17 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कमलेश देवी की मृत्यु के बाद सर्विस रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी ज्वाला देवी का नाम दर्ज किया जाए. इस फैसले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल की.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि फैमिली पेंशन का मुख्य उद्देश्य एक असहाय महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा व गरिमा प्रदान करना है. ऐसे मामलों में अदालतों को केवल रूढि़वादी नजरिया अपनाने की जगह सामाजिक संदर्भ निर्णय की नीति अपनानी चाहिए.
अदालत ने कहा कानून का उद्देश्य किसी महिला को बेसहारा या भूखा मरने से बचाना है. महेश राम की परिस्थितियों पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं होगी, लेकिन एक के निधन के बाद लंबे समय तक साथ रहने के आधार पर दूसरी पत्नी को वित्तीय संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता.
इस टिप्पणी के साथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीजे की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दिया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता महेश राम की दूसरी पत्नी ज्वाला देवी का नाम सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
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