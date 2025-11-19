ETV Bharat / state

स्कूल कैडर के 1404 लेक्चरर पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, छीने गए सेवा लाभ तुरंत बहाल करे सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल कैडर के 1404 लेक्चरर के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं. यह सेवा लाभ उन्हें अदालत के निर्णयों के आधार पर दिए गए थे. लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था. अदालत के आदेशों के आधार पर उनकी सेवाओं को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था. शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से ही इन शिक्षकों को दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत वापस ले लिए गए थे. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को 31 दिसंबर या उससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले अध्यापकों को समान लाभ देने के आदेश जारी किए हैं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में बताया था कि वे मार्च माह के सरकार के विवादित कार्यालय आदेश से व्यथित थे. उस आदेश में हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की शर्तें अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें दिए गए सेवा लाभ वापस ले लिए थे. इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं के पहले से विस्तारित सेवा लाभ वापस ले लिए गए, जबकि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के समान लाभों के दावे को 17 मार्च के कार्यालय आदेश के आधार पर अलग-अलग निर्णय पारित करके खारिज कर दिया गया. क्या है पूरा मामला ? दरअसल राज्य सरकार के शिक्षा सचिव ने 11.7.2008 और 23.09.2008 को विभिन्न विषयों में लेक्चरर (स्कूल संवर्ग) के 1404 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की थी. ये पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा दिनांक 28.08.2008 और दिनांक 17.02.2009 को अनुबंध के आधार पर भरे जाने के लिए विज्ञापित किए गए थे. वहीं लेक्चरर (स्कूल संवर्ग) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अनुबंध नियुक्ति का प्रावधान 25.06.2009 को अधिसूचित किया गया था. इस से नाराज याचिकाकर्ताओं ने अदालत में मामले दायर किए. अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओ को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही नियमित मानते हुए सभी सेवा लाभ प्रदान करें.