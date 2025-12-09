ETV Bharat / state

हिमाचल में जंगलों और मकानों को राख का ढेर बना रही आग, इतने सौ लोगों की हुई मौत

2021 से लेकर 2025 तक 18 हजार 6 के करीब आग की घटनाएं ( ETV Bharat )

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में 430 मकान, साल 2022 में 650, साल 2023 में 541, साल 2024 में 783 और साल 2025 में 324 मकान के साथ कुल 2738 मकान आग की चपेट में आए हैं. इसके अलावा जंगल में आग लगने के मामले साल 2021 में 980, साल 2022 में 1280, साल 2023 में 789, साल 2024 में 4096 और साल 2025 में 1409 के साथ जंगलों में आग लगने के कुल 8554 मामले पेश आए हैं.

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से लेकर 2025 तक 18 हजार 6 के करीब आग की घटनाएं पेश आई हैं. इसमें जंगलों में आग लगने के मामले 8504 हैं. 5 सालों की अगर बात करें तो आग की विभिन्न घटनाओं में 664 लोगों की इसमें मौत हुई है और 919 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है. वहीं, अग्निशमन विभाग ने इन पांच सालों में 7312 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचाया है. इसके अलावा 2447 लोगों को भी रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाई गई. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरी इलाकों में अग्निशमन विभाग ने 1479 फायर हाइड्रेंट स्थापित किए हैं, जिनमें 1182 फायर हाइड्रेंट चालू हैं. इसके अलावा 297 फायर हाइड्रेट खराब चल रहे हैं. शहरी इलाकों में आग लगने की स्थिति में फायर हाइड्रेंट इस पर काबू पाने में काफी अहम भूमिका अदा करते हैं.

जंगलों में सूखी लकड़ियां, चीड़ की पत्तियां कहर बरपाती हैं. वहीं, ग्रामीण इलाकों में काष्ठकुणी शैली और लकड़ी से बने घर आग की चपेट में आ रहे हैं. पहाड़ी इलाका होने के कारण जंगलों और रिहायशी इलाकों तक या तो एंबुलेंस सड़क न होने के कारण पहुंच नहीं पाती है या फिर सड़क की हालत खस्ता होने के कारण समय पर मौके तक नहीं पहुंचती और तब तक काफी देर हो चुकी होती है. नवंबर माह में ही में बंजार के झनियार गांव में आग की घटना में 16 घर और 4 गौशालाएं जलकर राख हो गई. यहां भी तक पहुंचने के लिए सड़क सुविधा नहीं थी और ये घर काष्ठकुणी शैली में बने थे.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जंगलों, रिहायशी क्षेत्रों में आग की घटनाएं चिंता का कारण बनती जा रही हैं. आग की इन घटनाओं में वन संपदा के साथ-साथ लोगों को भी जान-माल का नुकसान हो रहा है. आग की घटनाएं जंगलों के साथ रिहायशी इलाकों में तेजी से बढ़ रही है. बारिश न होने के चलते पहाड़ सूख रहे हैं और जंगलों की आग भी करोड़ों रुपए का नुकसान कर रही है.

कितने मकान जलकर हुए राख (ETV Bharat)

लकड़ी और सूखी घास का भंडारण है समस्या

जिला कुल्लू के पर्यावरणविद गुमान सिंह का कहना है कि 'गांव में लोगों के द्वारा सर्दियों के लिए लकड़ी और घास का भंडारण घर के निचली मंजिल में किया जाता है. इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए और घर से 50 मीटर की दूरी पर इन सामान को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि करोड़ों रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके.'

जंगल में आग लगने के मामले (ETV Bharat)

उद्योगों में आग लगने की घटनाएं

वही, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला में उद्योगों में आग लगने के साल 2021 में 10, साल 2022 में 20, साल 2023 में 40, साल 2024 में 34 और साल 2025 में 50 के साथ कुल 154 मामले पेश आए हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जंगल, घर, फैक्ट्री के अलावा अन्य आग मामले भी सामने आए हैं. इसमें 2021 में 1817, साल 2022 में 2498, साल 2023 में 577, साल 2024 में 1055 और साल 2025 में 663 मकान के साथ कुल 6610 मामले पेश आए हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग के चीफ रेस्क्यू ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि 'हिमाचल प्रदेश में अग्निशमन विभाग में 1311 पद स्वीकृत हैं, जिन में 834 पद भरे हुए हैं और बाकी पद फिलहाल खाली चल रहे हैं. इसके बारे में भी प्रदेश सरकार को अवगत करवाया गया है. समय-समय पर विभाग के कर्मचारियों की ओर से गांव, शहरों में लोगों को आग बुझाने के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन अधिकतर यही देखा गया है कि जंगलों में जब भी कोई लोग पिकनिक मनाते हैं, तो उसके बाद वो आग को बुझाना भूल जाते हैं. कई बार लोग पुरानी चीड़ की पत्तियों को जलाने के लिए भी आग लगाते हैं, जिस कारण जंगलों में आग लगती है और जंगल के साथ लगते रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आते हैं. इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर अधिकतर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं और घर में ही लोगों के द्वारा घास लकड़ी का भंडारण किया जाता है. इससे भी आग के दौरान स्थिति गंभीर होती है. ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो जंगल में पिकनिक मनाने के बाद आग को अवश्य बुझाए और ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों में सूखी लकड़ी और घास का भंडारण ना करें.'

2021 से लेकर 2025 तक 18 हजार 6 के करीब आग की घटनाएं (ETV Bharat)

आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय युवाओं की भी ली जाती है मदद

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गर्मियों में के मौसम में ऊना, सिरमौर, कांगड़ा के जंगलों में आग लगने के मामले काफी अधिक आते हैं, क्योंकि यहां जंगलों में चीड़ के पेड़ अधिक हैं. चीड़ की सूखी पत्तियां जल्दी आग पकड़ती हैं. इसके अलावा सर्दियों में शिमला, रामपुर, कुल्लू, किन्नौर जैसे पहाड़ी इलाकों में भी आग की घटनाएं अधिक पेश आती हैं. ऐसे में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लगातार हालात पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में सड़के ना होने के चलते भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है. अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जंगलों में आग बुझाने के लिए स्थानीय ग्रामीण और युवक मंडलों की भी कमेटी बनाई गई है और उनके माध्यम से जंगलों में लगी आग पर तुरंत काबू पाया जाता है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लोगों से भी आग्रह किया जाता है कि वो अपने घर में जल भंडारण टैंक की व्यवस्था अवश्य रखें, ताकि आपात स्थिति में आग पर तुरंत काबू पाया जा सके.

919 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई (ETV Bharat)

जल भंडारण टैंक की होनी चाहिए व्यवस्था

बंजार घाटी के पर्यावरणविद् अजीत सिंह राठौड़ का कहना है कि 'सरकार को इन घटनाओं से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए. जल भंडारण टैंक बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने स्तर पर इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं. सरकार ने टैंक निर्माण के लिए जिला कुल्लू में भी कई गांव का चयन किया गया है, लेकिन टैंक बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है. इस पर सरकार को तुरंत कार्य करना चाहिए.'

