हिमाचल सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा! रक्षा बंधन के बाद अब भाई दूज पर भी सरकारी छुट्टी का ऐलान
सरकार के इस फैसले से उन महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने घर पर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:28 PM IST
शिमला: भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व 'भाई दूज' को लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेशवासियों को एक शानदार सौगात दी है. रक्षा बंधन के बाद अब सरकार ने भाई दूज के अवसर पर भी पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे प्रदेशभर के कर्मचारियों और आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई है.
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 11 नवंबर को भाई दूज के पावन अवसर पर अवकाश रहेगा. इस छुट्टी के घोषित होने से अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार और बहनों के साथ इस पावन पर्व को मनाने का भरपूर अवसर मिलेगा, जिन्हें अक्सर व्यस्त कार्यशैली के कारण त्योहारों पर छुट्टी न मिलने का मलाल रहता था. सरकार के इस जनहितैषी कदम से भाई-बहन के इस पारंपरिक पर्व की रौनक और अधिक बढ़ जाएगी.
पारंपरिक रूप से रक्षा बंधन की तर्ज पर भाई दूज का पर्व भी भाई और बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ करने का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. हिमाचल सरकार के इस फैसले से उन महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो अपने गृह नगरों में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती हैं. हालांकि, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत नहीं आएगा, जिसका अर्थ है कि इस दिन बैंक और वित्तीय संस्थान सामान्य रूप से खुले रह सकते हैं.
बहरहाल, त्योहारों के इस सीजन में हिमाचल सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम जनता के बीच खासी चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इसकी सराहना कर रहा है. इस छुट्टी के मिलने से अब कर्मचारी बिना किसी तनाव के अपने परिवार के साथ इस खास दिन का आनंद ले सकेंगे.
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