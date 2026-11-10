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हिमाचल सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा! रक्षा बंधन के बाद अब भाई दूज पर भी सरकारी छुट्टी का ऐलान

भाई दूज पर हिमाचल में छुट्टी का ऐलान ( ETV BHARAT )

शिमला: भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व 'भाई दूज' को लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेशवासियों को एक शानदार सौगात दी है. रक्षा बंधन के बाद अब सरकार ने भाई दूज के अवसर पर भी पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे प्रदेशभर के कर्मचारियों और आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई है. ​

जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 11 नवंबर को भाई दूज के पावन अवसर पर अवकाश रहेगा. इस छुट्टी के घोषित होने से अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार और बहनों के साथ इस पावन पर्व को मनाने का भरपूर अवसर मिलेगा, जिन्हें अक्सर व्यस्त कार्यशैली के कारण त्योहारों पर छुट्टी न मिलने का मलाल रहता था. सरकार के इस जनहितैषी कदम से भाई-बहन के इस पारंपरिक पर्व की रौनक और अधिक बढ़ जाएगी.