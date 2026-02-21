ETV Bharat / state

AI तकनीक में भारत दे रहा विश्व को चुनौती, वैज्ञानिक असली हकदार: शिव प्रताप शुक्ला

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि तकनीक का विरोध प्रगति में बाधक है.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला.
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
बस्ती: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने तकनीक और आध्यात्म के संगम पर जोर देते हुए कहा कि AI आज विश्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है. भारत AI के क्षेत्र में चीन की बराबरी करने की स्थिति में आ चुका है. यह बातें उन्होंने बस्ती जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि तकनीक का विरोध प्रगति में बाधक है. कांग्रेस द्वारा डिजिटल इंडिया और AI का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिए जाने के दावों पर राज्यपाल ने कड़ा रुख अपनाया.

उन्होंने कहा कि देश की किसी भी तकनीकी उपलब्धि का श्रेय राजनेताओं के बजाय उन वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रेय की राजनीति के बजाय प्रतिभा के सम्मान की संस्कृति विकसित होनी चाहिए. राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों (रेवड़ी कल्चर) पर बोलते हुए राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का पुरजोर समर्थन किया.

उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए लोगों को 'रेवड़ी' यानी मुफ्त की चीजें देने के बजाय 'नौकरी और स्वरोजगार' के अवसर प्रदान करने चाहिए. युवाओं के हाथ में कौशल होगा तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा.

मंच से संबोधन में शिव प्रताप शुक्ला ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि अगर किसी को राजनीति ही करनी है, तो राम के नाम पर करो, क्योंकि राम के बिना भारत की कल्पना भी संभव नहीं है. राम हैं तो सब कुछ है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व उन्हें 'बॉस' के रूप में स्वीकार कर रहा है. उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति को देते हुए कहा कि हम सभी को राम के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमारे सभी संकल्प और कार्य पूर्ण होंगे.

