Republic Day 2026: हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और CM ने गणतंत्र दिवस की दीं शुभकामनाएं
हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गणतंत्र दिवस पर खुशी, शांति और एक अच्छे भविष्य की कामना की.
Published : January 26, 2026 at 7:44 AM IST
शिमला: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गणतंत्र दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं और उनके लिए खुशी, शांति और एक अच्छे भविष्य की कामना की. अपने संदेश में, गवर्नर ने संविधान के महत्व पर ज़ोर दिया और इसे देश को दिशा देने वाली ताकत बताया.
प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, "गणतंत्र दिवस भारत की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करता है." हिमाचल प्रदेश द्वारा अलग-अलग सेक्टर में हासिल की गई शानदार तरक्की पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने इस सफलता का श्रेय राज्य के लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और मिलकर किए गए प्रयासों को दिया.
राज्यपाल ने कहा कि, "यह हर हिमाचली के लिए गर्व का पल था कि राज्य बाकी देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है." उन्होंने लोगों से भारत को एक विकसित और खुशहाल देश बनाने में पूरे दिल से योगदान देने की अपील की.
वहीं, सरकार का वादा दोहराते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि लोगों की भलाई और पूरे विकास के लिए लगातार कोशिशें जारी रहेंगी. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने के सरकार के इरादे को दोहराया. सीएम सुक्खू ने समाज के सभी वर्गों से इन सामूहिक उम्मीदों को पूरा करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की भी अपील की.
