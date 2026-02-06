ETV Bharat / state

RDG पर सियासी संग्राम, सरकार बुलाने जा रही विधानसभा का विशेष सत्र

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि 'भाजपा विधायक दल विधायक निधि बहाल करवाने के लिए राज्यपाल के पास जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक हजार करोड़ की आरडीजी ग्रांट बंद की है उसे बहाल करवाने की मांग करने के लिए जाना चाहिए था. प्रदेश सरकार विधायक निधि तब देगी जब आर्थिक स्तिथि ठीक होगी, जैसे ही आर्थिक स्थिथि ठीक होगी विधायक निधि भी बहाल की जाएगी.'

सीएम सुक्खू ने कहा कि 17 राज्यों की RDG बंद करना, हिमाचल के हितों से कुठाराघात है. 1 फरवरी हिमाचल के लिए काला दिन है. वित्त के जानकार जानते हैं कि RDG बंद होने से प्रदेश को किस तरह का नुकसान होगा. हमारी आर्थिक की आने वाले 5 से 10 सालों में नीचे चली जाएगी, इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है. इसके लिए पैमाना भी अलग होना चाहिए.

शिमला: हिमाचल में RDG को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है. प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आर-पार की लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG मुद्दे पर बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए सियासी अखाड़े में सीधा हमला बोला है. सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज़ हो गई है, बयानबाज़ी के साथ आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. ऐसे में RDG अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा सियासी मोर्चा बनता जा रहा है.

10 सालों में हिमाचल को क्या दिया

वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आरडीजी ग्रांट रुकने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, ताकि प्रदेश की जनता को पता लगे कि भाजपा की केंद्र सरकार कैसे कम कर रही है. भाजपा की केंद्र सरकार ने 10 साल में हिमाचल को क्या दिया है. टैक्स में हमारी हिस्सेदारी और मिलने वाली आरडीजी ग्रांट 70 साल बाद केंद्र सरकार ने बंद कर दी है. इस संदर्भ में विपक्ष के विधायकों का सहयोग चाहिए उसे संदर्भ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ताकि वह भी अपनी बात वहां पर रख सकें. अभी वो गलत बात प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं. विधानसभा में सदन के अंदर सही बातें रखी जा सकती हैं.'

आरडीजी बंद होने से खराब हुई हिमाचल की स्थिति

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद होने की वजह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. बीजेपी नेता हमारे साथ दिल्ली चलकर हिमाचल के हितों की पैरवी करें. आजादी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश की आरडीजी बंद हुई है. विशेष सत्र में सरकार जनता को यह बताएगी कि बीते दस सालों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है. भाजपा विधायक तथ्यों पर बात न करते हुए दुष्प्रचार में जुटे हैं. विधायक क्षेत्र विकास निधि बीजेपी के साथ कांग्रेस विधायकों को भी नहीं मिल रही है.

भाजपा कह रही है कि हिमाचल का पक्ष सही तरह से नहीं रखा गया तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके समय में कौन से पक्ष की बात कही गई थी. चार बार पक्ष रखने को मैं वित्त मंत्री से मिला हूं इसके अलावा वित्त आयोग के उपाध्यक्ष से भी कई बार मिल चुका हूं. हमने राज्य का पक्ष रखने के लिए भाजपा से ज्यादा कार्य किया है. बीजेपी चल कर प्रधानमंत्री से समय ले, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं.

