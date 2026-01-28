हिमाचल में छह HAS ऑफिसरों की ट्रांसफर, सरकार ने इन अधिकारियों को सौंपा ये नया जिम्मा
हिमाचल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने छह एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं.
Published : January 28, 2026 at 4:38 PM IST
शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. राज्य सरकार ने छह HAS (हिमाचल प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. प्रदेश सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी व गतिशील बनाने के लिए प्रशासनिक फेबदल किया है. सरकार ने अधिकारियों की ट्रांसफर कर नई नियुक्तियां दी हैं.
इसको लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. इन आदेशों के मुताबिक वर्तमान में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे रमन घरसंगी को एडिशनल डायरेक्टर, पं. जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा का नया दायित्व सौंपा गया है. वो इस दौरान अपराजिता चंदेल की छुट्टी की अवधि के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर चंबा का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. इसी तरह से लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, ब्यास डैम प्रोजेक्ट, राजा-का-तालाब, फतेहपुर जिला कांगड़ा विकास जम्वाल को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कांगड़ा के पद पर तैनात किया गया है.
इन्हें सौंपा ये जिम्मा
प्रदेश सरकार ने जॉइंट डायरेक्टर, पं. जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा केशव राम को उनकी अगली पोस्टिंग के लिए कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला में रिपोर्ट करने का निर्देश दिए हैं. वहीं अभी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे रमेश कुमार को जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम, पालमपुर जिला कांगड़ा का नया जिम्मा दिया गया है. इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, किन्नौर, रिकांगपियो जिला किन्नौर डॉ. ओम प्रकाश यादव को सब डिविजनल ऑफिसर (सिविल), पालमपुर लगाया गया है. जो इस पद पर नेत्रा मेती को कमिश्नर, नगर निगम, पालमपुर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे. इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ITDP), केलांग, जिला लाहौल स्पीति, कल्याणी गुप्ता को जनरल मैनेजर (प्रशासन/प्रोजेक्ट), SPV शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड शिमला का नया जिम्मा सौंपा गया है.
