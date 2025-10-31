ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में बोली सरकार, विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का इरादा नहीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने कहा है कि अर्की से पार्टी विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक अवस्थी के खिलाफ दाखिल मामला वापस लेने के संबंध में जरूरी निर्देश पेश करने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई हो रही है.

मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज किए आपराधिक मामले में आरोप तय करते समय कहा था कि प्रार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का मामला बनता है. अदालत ने प्रथम दृष्टया में संजय अवस्थी द्वारा 14 मई 2001 को जारी प्रमाण पत्र को गलत बताया था. अवस्थी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र का उपयोग विक्रमजीत मलिक ने तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए किया था. विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने 14 मई 2001 को जारी हिमाचली प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्टया झूठा बताया था. साथ ही कहा था कि मलिक ने इस प्रमाण पत्र को संजय अवस्थी के साथ मिलीभगत करके सोलन के तत्कालीन तहसीलदार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया था.

अभी यह मामला विशेष न्यायाधीश सोलन के समक्ष लंबित है. सोलन की अदालत में मामला लंबित होने के दौरान ही संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के समक्ष आवेदन दाखिल किया था. संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने का आग्रह किया था. राज्य सरकार ने भी एक ऐसा ही आवेदन दाखिल किया था. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवेदन के पक्ष में दलील पेश करने को कहा था. अब इसी मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उसका इरादा मामला वापस लेने का नहीं है.

मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप तय किए थे. विशेष अदालत ने कहा था कि प्रार्थी उस समय नगर पालिका सोलन का पार्षद था इसलिए उसके खिलाफ लोक सेवक होने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का भी मामला बनता है. संजय अवस्थी पर आरोप है कि उन्होंने पार्षद होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी व हरियाणा निवासी विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली होने का झूठा प्रमाणपत्र जारी किया था. इस कारण वह बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र पाने में सफल हुआ.