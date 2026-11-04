हिमाचल में बनेगी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी! डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी
उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित, जो तबादलों को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने की संभावनाएं तलाशेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 6:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली 'व्यवस्था परिवर्तन' की सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर भी नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई व्यवस्था और दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी यानी मंत्रिमंडलीय उपसमिति (Cabinet Sub-Committee) का गठन किया है.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे अध्यक्षता
राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में कर्मचारियों के तबादलों को विनियमित करने के लिए पांच सदस्यों वाली कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया है. समिति में अध्यक्ष के अलावा तीन सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल हैं. हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और टीसीपी तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को समिति में मेंबर सेक्रेटरी यानी सचिव सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
ट्रांसफर नीति की संभावनाएं तलाशेगी कमेटी
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में गठित की गई ये कैबिनेट सब-कमेटी अब राज्य में कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया को सुचारू और विनियमित करने की संभावनाएं तलाशेगी. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है. प्रदेश सरकार में लगभग 1.70 लाख कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऐसे में राज्य सरकार अगर नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने में सफल होती है तो इसके व्यापक असर देखने को मिलेंगे.
पहले भी हुए हैं पॉलिसी बनाने के प्रयास
हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं. वर्ष 2008 में कर्मचारियों के तबादलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें 10 जुलाई 2013 को संशोधित कर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत (CGP-2013) बनाया गया. इसके लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी गठित हुई थी. इसके बावजूद तबादलों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया और समय-समय पर नियमों में संशोधन होते रहे. प्रदेश में विभिन्न सरकारों में तबादलों की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक पॉलिसी लाने की चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा हमेशा ठंडे बस्ते में जाती रही. अब व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने इसके लिए नई पहल की है.
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