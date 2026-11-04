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हिमाचल में बनेगी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी! डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बनी कैबिनेट की सब कमेटी ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली 'व्यवस्था परिवर्तन' की सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर भी नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई व्यवस्था और दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी यानी मंत्रिमंडलीय उपसमिति (Cabinet Sub-Committee) का गठन किया है.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे अध्यक्षता