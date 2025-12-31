ETV Bharat / state

यहां देखें 2026 का सरकारी कैलेंडर, कब आएगा कौन सा त्यौहार, रविवार को आएंगे ये फेस्टिवल

शिमला: आज 31 दिसंबर है. कल नए साल के साथ कैलेंडर भी बदल जाएगा. सरकारी कर्मियों सहित आम जनता को नए साल के सरकारी कैलेंडर का इंतजार रहता है. खासकर सरकारी कर्मचारी ये देखते हैं कि गजटेड होलीडे यानी राजपत्रित अवकाश कब और किस दिन पड़ रहा है. यदि ऐसे अवकाश शनिवार या सोमवार को हों तो रविवार के कारण सरकारी कर्मियों की एक छुट्टी और हो जाती है.

2026 के कैलेंडर को देखें तो कुल 24 राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) हैं. वहीं, नियमों के तहत कुल 12 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषित हो सकते हैं. राज्य में पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार संबंधित जिलों के डीसी स्थानीय स्तर पर अवसर विशेष पर दो अवकाश घोषित कर सकते हैं. हिमाचल सरकार ने अक्तूबर 2025 में 2026 के कैलेंडर की नोटिफिकेश जारी की थी. नए साल के कैलेंडर में दीपावली और शिवरात्रि से लेकर पांच अवकाश ऐसे हैं, जो संडे यानी रविवार को पड़ रहे हैं. इसके कारण पांच अवकाश कम रहेंगे.

2026 में 24 राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays)

रविवार को आएंगे ये त्यौहार

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार दिवाली समेत कुछ त्यौहार रविवार को पड़ रहे हैं. कुल उनमें से पूर्ण राज्यत्व दिवस संडे को पड़ रहा है. इसके अलावा संडे को ही महाशिवरात्रि, गुरु रविदास जयंती, भगवान श्री परशुराम जयंती, दिवाली का पर्व है.