यहां देखें 2026 का सरकारी कैलेंडर, कब आएगा कौन सा त्यौहार, रविवार को आएंगे ये फेस्टिवल

2026 में 24 Gazetted Holidays हैं. हिमाचल सरकार ने अक्तूबर में सरकारी कैलेंडर जारी किया था.

2026 24 सरकारी छुट्टियां
2026 24 Gazetted Holidays (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 11:02 AM IST

शिमला: आज 31 दिसंबर है. कल नए साल के साथ कैलेंडर भी बदल जाएगा. सरकारी कर्मियों सहित आम जनता को नए साल के सरकारी कैलेंडर का इंतजार रहता है. खासकर सरकारी कर्मचारी ये देखते हैं कि गजटेड होलीडे यानी राजपत्रित अवकाश कब और किस दिन पड़ रहा है. यदि ऐसे अवकाश शनिवार या सोमवार को हों तो रविवार के कारण सरकारी कर्मियों की एक छुट्टी और हो जाती है.

2026 के कैलेंडर को देखें तो कुल 24 राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) हैं. वहीं, नियमों के तहत कुल 12 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषित हो सकते हैं. राज्य में पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार संबंधित जिलों के डीसी स्थानीय स्तर पर अवसर विशेष पर दो अवकाश घोषित कर सकते हैं. हिमाचल सरकार ने अक्तूबर 2025 में 2026 के कैलेंडर की नोटिफिकेश जारी की थी. नए साल के कैलेंडर में दीपावली और शिवरात्रि से लेकर पांच अवकाश ऐसे हैं, जो संडे यानी रविवार को पड़ रहे हैं. इसके कारण पांच अवकाश कम रहेंगे.

2026 24 Gazetted Holidays
2026 24 Gazetted Holidays (2026 24 Gazette2026 24 Gazetted Holidaysd Holidays)

रविवार को आएंगे ये त्यौहार

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार दिवाली समेत कुछ त्यौहार रविवार को पड़ रहे हैं. कुल उनमें से पूर्ण राज्यत्व दिवस संडे को पड़ रहा है. इसके अलावा संडे को ही महाशिवरात्रि, गुरु रविदास जयंती, भगवान श्री परशुराम जयंती, दिवाली का पर्व है.

2026 कैलेंडर ईयर में कुल 24 अवकाश

हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. इस दिन पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है. इस बार ये दिवस यानी 25 जनवरी रविवार के दिन पड़ रहा है. इसके अलावा पहली फरवरी को गुरु रविदास जयंती है और इस दिन भी संडे है. महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को संडे के दिन है. फिर 19 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम जयंती भी रविवार के दिन पड़ रही है. इसी तरह 8 नवंबर को दीपावली भी संडे के दिन है.

महिलाओं के लिए तीन अवकाश

प्रदेश में सरकारी सेक्टर की महिला कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज पर्व पर तीन छुट्टियां अलग से हैं. वर्ष 2026 में रक्षा बंधन शुक्रवार 28 अगस्त को होगा. भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026 को और करवा चौथ का पर्व गुरुवार 29 अक्टूबर को पड़ेगा.

