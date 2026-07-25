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हिमाचल का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू, ये जिला बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का नया हब

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. प्रदेश का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट जल्द ही बिलासपुर जिले की गोविंद सागर झील स्थित ज्योरी पत्तन में पर्यटकों के लिए शुरू होने जा रहा है. उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि अगले एक माह के भीतर यह महत्वाकांक्षी परियोजना आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य बिलासपुर को इको टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट्स, एयरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है. इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इस संबंध में शनिवार को सोसायटी फॉर टूरिज्म, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की प्रगति और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे प्राकृतिक द्वीप

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि आइलैंड टूरिज्म परियोजना के तहत गोविंद सागर झील के बीच स्थित प्राकृतिक द्वीपों को आधुनिक सुविधाओं से लैस विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक और आधुनिक आवास की व्यवस्था होगी, जहां वे प्राकृतिक वातावरण के बीच शांत और यादगार समय बिता सकेंगे. पर्यटकों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. खास बात यह होगी कि भोजन में स्थानीय व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जाएगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक बिलासपुर की पारंपरिक खानपान संस्कृति का भी आनंद ले सकें.

विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे प्राकृतिक द्वीप (BILASPUR DISTRICT ADMINISTRATION)

एडवेंचर गतिविधियों के साथ मिलेगा हिमाचली संस्कृति का अनुभव

परियोजना के तहत पर्यटकों को केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि कई रोमांचक गतिविधियों का भी अनुभव मिलेगा. यहां प्री-वेडिंग शूट, फिशिंग, स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और प्रकृति के बीच विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इससे पर्यटक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और रीति-रिवाजों से भी परिचित हो सकेंगे. प्रशासन का मानना है कि यह परियोजना पर्यटन के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाएगी.

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार और कारोबार का अवसर

उपायुक्त ने कहा कि परियोजना का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. यहां स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और किसानों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां वे अपने हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और पारंपरिक वस्तुओं की सीधे पर्यटकों को बिक्री कर सकेंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. प्रशासन का लक्ष्य पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाना और बिलासपुर को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाना है.