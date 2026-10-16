हिमाचल के इन शक्तिपीठों और देवी मंदिरों का इतिहास है बेहद खास, जानें इनका पौराणिक महत्व
नवरात्रों में देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठों, देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. जानें हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों के बारें में.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:58 PM IST
शिमला: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल के शक्तिपीठों में भारी भीड़ देखी जा रही है. राज्य के विश्व प्रसिद्ध पांचों शक्तिपीठों सहित तमाम ऐतिहासिक देवी मंदिरों को देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.
रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक दूधिया रोशनी से दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है. आइए जानते हैं देवभूमि के इन प्रमुख शक्तिपीठों और ऐतिहासिक मंदिरों के उस गौरवशाली इतिहास और पौराणिक महत्व के बारे में, जो इन्हें पूरी दुनिया में खास बनाते हैं.
ज्वालामुखी धाम
कांगड़ा जिले की सुरम्य वादियों में स्थित मां ज्वालामुखी मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है . पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहां सती माता की जीभ गिरी थी. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और चमत्कार यह है कि यहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि सदियों से चट्टानों के बीच से नौ पावन प्राकृतिक ज्योतियां बिना किसी तेल, घी या बाती के निरंतर प्रज्वलित हो रही हैं. माना जाता है कि मुग़ल सम्राट अकबर ने भी इन ज्योतियों को बुझाने के लिए नहर का पानी तक मोड़ दिया था, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने नतमस्तक होकर माता को सवा मन सोने का छत्र चढ़ाया था. नवरात्रि में यहां दिव्य आरती के दर्शनों का विशेष महत्व है.
ब्रजेश्वरी धाम
कांगड़ा शहर के प्राचीन नागरकोट किले के समीप स्थित मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर वह पावन स्थान है, जहां सती माता का दाहिना वक्षस्थल गिरा था. द्वापर युग में पांडवों द्वारा निर्मित माने जाने वाले इस भव्य मंदिर का इतिहास विदेशी आक्रमणों की दर्दनाक दास्तानों को समेटे हुए है. महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक जैसे क्रूर लुटेरों ने इस मंदिर की अकूत धन-दौलत को कई बार लूटा और इसे तहस-नहस किया, लेकिन हर बार भक्तों की अगाध श्रद्धा ने इसका और भव्य पुनर्निर्माण करवाया. यहां मकर संक्रांति पर माता की पिंडी को मक्खन से ढकने की अनोखी परंपरा है, तो वहीं नवरात्रि में यहां की तांत्रिक पूजा आकर्षण का केंद्र रहती है.
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मां चामुंडा देवी
धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में कांगड़ा जिले में स्थित बाणगंगा नदी के पावन तट पर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर आध्यात्मिक चेतना का एक प्रागैतिहासिक केंद्र है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब शुंभ-निशुंभ दैत्यों के अत्याचार बढ़ गए, तब महाकाली ने इसी धरती पर आकर उनके मुख्य सेनापति चण्ड और मुण्ड नामक भयंकर राक्षसों का संहार किया था. वध के बाद माता ने उनके सिर देवी अंबिका को भेंट किए थे, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इस स्थान का नाम 'चामुंडा' घोषित किया. तंत्र साधना और ध्यान के लिए यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है. नवरात्रों में यहां विशेष भीड़ रहती है.
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चिंतपूर्णी धाम
शिवालिक पहाड़ियों के बीच ऊना जिले में विराजमान मां चिंतपूर्णी मंदिर को 'छिन्नमस्तिका धाम' के नाम से भी जाना जाता है. माना जाता है कि यहां माता सती के चरण गिरे थे इस मंदिर की स्थापना का इतिहास माई दास नाम के एक परम भक्त से जुड़ा है, जिन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन देकर इस पावन पिंडी को वटवृक्ष के नीचे खोजने का निर्देश दिया था. मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में यहाँ सच्चे मन से शीश नवाता है, माता उसकी सभी चिंताओं और कष्टों को क्षण भर में हर लेती हैं.
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चमत्कारी नैना देवी मंदिर
बिलासपुर जिले की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां नैना देवी मंदिर वह पावन सिद्धपीठ है, जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे. 8वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर का इतिहास नयना नाम के एक स्थानीय गुर्जर बालक से जुड़ा है. कहा जाता है कि नैना नाम का एक लड़का था, जो एक बार अपने मवेशियों को चराने निकला. नयना ने पहाड़ी पर एक सफेद गाय को पत्थर पर स्वतः दूध चढ़ाते और एक अद्भुत शिवलिंग को देखा था. फिर एक रात जब वह सो रहा था तो माता नैना उसके सपने में आईं और उसे बताया कि वह पत्थर उनका ही पिंड स्वरूप है. इसके बाद नैना नामक उस लड़के ने अपने सपने के बारे में राजा बीर चंद को बताया. तब राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवा दिया.
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भीमाकाली मंदिर
शक्तिपीठों के इतर, शिमला जिले के ऐतिहासिक क्षेत्र सारहान में स्थित मां भीमाकाली मंदिर का इतिहास बेहद अनूठा है. यह बुशहर राजवंश की कुलदेवी का ऐतिहासिक गढ़ है. लकड़ी और पत्थरों की बेजोड़ भारत-तिब्बती (इंडो-तिबेटन) वास्तुकला शैली में बना यह बहुमंजिला मंदिर स्थापत्य कला का एक जीवंत अजूबा है. रियासतकाल में यहां नवरात्रि के दौरान शाही परिवारों की ओर से मानव बलि दिए जाने की लोककथाएं भी प्रचलित हैं, जो समय के साथ पूरी तरह बंद होकर अब सात्विक पूजा और सांकेतिक पशु-बलि में बदल चुकी हैं. नवरात्रि में यहां पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर होने वाले अनुष्ठान देखने लायक होते हैं.
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हाटकोटी मंदिर
पब्बर नदी के किनारे स्थित हाटकोटी मंदिर का इतिहास सीधे महाभारत काल से जुड़ता है. 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित इस मंदिर में माता की दो मीटर ऊंची अष्टधातु की भव्य और चमकदार प्रतिमा विराजमान है, जिनके चरणों के पास महिषासुर का मर्दन होता दिखाई देता है. जनश्रुतियों के अनुसार, अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहा. लंबा वक्त बिताया था. मंदिर के प्रांगण में रखे विशाल लोहे के बर्तनों (जिन्हें स्थानीय भाषा में चरू कहा जाता है) को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है. कहा जाता है कि इनमें से एक बर्तन पब्बर नदी की लहरों के साथ गायब हो गया था, जिसे जंजीरों से बांधकर रखा गया था.
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बगलामुखी
कांगड़ा के बनखंडी में स्थित मां बगलामुखी मंदिर त्रेता और द्वापर युग का एक परम शक्तिशाली सिद्धपीठ माना जाता है. मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन की युद्ध में विजय के लिए एक ही रात में इस तंत्रपीठ का निर्माण करवाया था. नवरात्रि के दौरान यहां देश के बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता और व्यवसायी शत्रुओं के नाश, मुकदमों में जीत और विशेष तंत्र-साधना के लिए पीतांबरा (पीले रंग) रूप में अनुष्ठान और हवन करवाने पहुंचते हैं.
श्राईकोटी मंदिर
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी लोककथाओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक है शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र की कुहल पंचायत में स्थित माता श्राईकोठी का प्राचीन मंदिर. शिमला जिले में रामपुर उपमंडल की कुहल पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला श्राईकोटी माता का ये मंदिर 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा है. माता का ये खूबसूरत मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर की खासियत या फिर यूं कहें कि विशेष मान्यता ये है कि यहां पति-पत्नी एक साथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते.
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