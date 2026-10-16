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हिमाचल के इन शक्तिपीठों और देवी मंदिरों का इतिहास है बेहद खास, जानें इनका पौराणिक महत्व

हिमाचल के विख्यात शक्तिपीठ ( ETV Bharat )

शिमला: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल के शक्तिपीठों में भारी भीड़ देखी जा रही है. राज्य के विश्व प्रसिद्ध पांचों शक्तिपीठों सहित तमाम ऐतिहासिक देवी मंदिरों को देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.