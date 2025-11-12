ETV Bharat / state

हिमाचल में आपदा से शैक्षणिक भवनों 126.76 करोड़ का नुकसान, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

उप-निदेशकों को हिमुडा को धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इनकी मरम्मत और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके.

हिमाचल में आपदा से शैक्षणिक भवनों 126.76 करोड़ का नुकसान
हिमाचल में आपदा से शैक्षणिक भवनों 126.76 करोड़ का नुकसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:57 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से शिक्षा विभाग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है. प्रदेश भर में मानसून सीजन के दौरान 1411 शैक्षणिक संस्थानों की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनका अनुमानित नुकसान करीब 126.76 करोड़ रुपये आंका गया है. इस स्थिति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए उप-निदेशकों को इनके पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए हिमुडा को धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है. प्रदेश क हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं. राज्य में 94.46 करोड़ रुपये की लागत से 42 स्थानों पर डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इन स्कूलों का उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है.

स्कूलों में विषय विशेषज्ञ अध्यापक होंगे नियुक्त

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी. प्रदेश सरकार ने 100 विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है. सरकार ने 45 स्कूलों को एफिलिएटिड किया है. ये कदम हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा. इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञ अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे.'

शैक्षणिक स्टाफ की जवाबदेही होगी तय

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उप-निदेशकों को शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से स्कूलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. जिन स्कूलों के परिणाम 25 फीसदी से कम हैं, उन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए. इसके लिए शिक्षकों को अतिरिक्त कक्षाएं लेने को कहा गया है. खराब परिणाम देने वाले स्कूलों के शैक्षणिक स्टाफ की जवाबदेही तय की जाएगी. बीएड/डीएलएड विद्यार्थियों को उनके पैतृक स्थान में शैक्षणिक पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए भेजा जाएगा. एक स्कूल में पांच से अधिक बीएड/डीएलएड विद्यार्थियों को नहीं भेजे जाने के निर्देश दिए हैं. बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने और स्कूल के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कॉम्पलेक्स स्कूल प्रणाली को शुरू किया गया है. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को प्रताड़ित करने वाले अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए.

