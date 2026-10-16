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हिमाचल में पेंशन पर बड़ा फैसला, किसे मिलेंगे 3,000 और किसकी पेंशन रहेगी 1,700 रुपए

100 प्रतिशत दिव्यांगजनों का राहत भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह ( GETTY IMAGE )

शिमला: हिमाचल में दिव्यांगजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मिलने वाले राहत भत्ते में अंतर होगा. सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को पहले की तरह 1,700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता मिलेगा, जबकि 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिए ये राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है.

पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि 1 अप्रैल से देय होगी. ऐसे में सरकार की इस अधिसूचना से यह साफ हो गया है कि किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी. हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-7 के उपनियम (V) में संशोधन को मंजूरी दी गई है. यह नियम मूल रूप से 29 जून 2010 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किए गए थे. इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को भी इनमें संशोधन किया गया था. अब सरकार ने दिव्यांग राहत भत्ते की दरों को लेकर नया संशोधन किया है.