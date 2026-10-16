हिमाचल में पेंशन पर बड़ा फैसला, किसे मिलेंगे 3,000 और किसकी पेंशन रहेगी 1,700 रुपए
अब दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मिलने वाले राहत भत्ते में अंतर होगा. बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2026 से देय होगी।
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:49 PM IST
शिमला: हिमाचल में दिव्यांगजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मिलने वाले राहत भत्ते में अंतर होगा. सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को पहले की तरह 1,700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता मिलेगा, जबकि 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिए ये राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है.
पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि 1 अप्रैल से देय होगी. ऐसे में सरकार की इस अधिसूचना से यह साफ हो गया है कि किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी. हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-7 के उपनियम (V) में संशोधन को मंजूरी दी गई है. यह नियम मूल रूप से 29 जून 2010 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किए गए थे. इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को भी इनमें संशोधन किया गया था. अब सरकार ने दिव्यांग राहत भत्ते की दरों को लेकर नया संशोधन किया है.
70 से 99 प्रतिशत दिव्यांगता पर 1,700 प्रतिमाह
संशोधित प्रावधान के अनुसार, 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1,700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता देय होगा. यानी इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अधिसूचना में 1,700 रुपये मासिक सहायता का प्रावधान रखा गया है.
100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को ₹3,000 हर महीने
सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राहत भत्ते की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक, यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2026 से देय होगी। इस तरह पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों को निर्धारित प्रावधानों के तहत पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी. यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-7 के उपनियम (V) में किया गया है। संशोधन के बाद दिव्यांग राहत भत्ते की दरें दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित कर दी गई हैं.
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