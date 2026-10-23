डीए-डीआर और एरियर की नोटिफिकेशन हो गई जारी, जानें कैसे होगा कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों को भुगतान
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों का डीए और पेंशनरों की डीआर 45 से बढ़ाकर 50 फीसदी किया है. वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का लाभ देने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं. वित्त विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 45 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी गई है. बढ़ी हुई दरों के तहत भुगतान नवंबर में मिलने वाले अक्तूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा. हालांकि, जुलाई 2023 से सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर के भुगतान का तरीका अलग से तय किया जाएगा.
कर्मचारियों के संबंध में जारी वित्त (विनियमन) विभाग की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी. इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. आदेश में महंगाई भत्ते की दर में कुल पांच फीसदी बढ़ोतरी की गई है. इसमें एक फीसदी की बढ़ोतरी पहली जुलाई 2023 से और चार फीसदी की बढ़ोतरी पहली जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई है. इस तरह डीए की दर 45 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गई है.
अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में होगा भुगतान
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नकद किया जाएगा. अक्तूबर का वेतन नवंबर 2026 में देय होगा. यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान नवंबर में मिलने वाले वेतन में दिखाई देगा.
पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा
वित्त विभाग की ओर से जारी अलग अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत पहली जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर 45 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी और पहली जनवरी 2024 से 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है. इस तरह पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा.
पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान अक्तूबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में होना है. अधिसूचना में कहा गया है कि पहली जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के महंगाई राहत के एरियर के भुगतान पर अलग से उचित समय पर फैसला लिया जाएगा.
एरियर के भुगतान का तरीका अलग आदेश से होगा तय
कर्मचारियों के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहली जुलाई 2023 और पहली जनवरी 2024 से लागू बढ़ोतरी के कारण 30 सितंबर 2026 तक बनने वाले एरियर का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इस संबंध में अलग से आदेश जारी होंगे. पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के एरियर को लेकर भी अभी भुगतान की विधि तय नहीं की गई है। ऐसे में मौजूदा आदेशों से बढ़ी हुई दरों के अनुसार नियमित वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित होगा, जबकि बकाया राशि के संबंध में आगे निर्देश जारी किए जाएंगे.
भुगतान की गणना और अन्य शर्तें
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या इससे अधिक के अंश को अगले पूरे रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जाएगा. पेंशनरों के मामले में रुपये के अंश को अगले पूरे रुपये तक पूर्णांकित करने का प्रावधान है. कर्मचारियों के संबंध में तीन जनवरी 2022 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.
पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के मामले में रोजगार या दोबारा रोजगार के दौरान महंगाई राहत के नियमन और एक से अधिक पेंशन लेने जैसी स्थितियों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेंशनरों की महंगाई राहत अब एक समान दर पर होने के चलते अधिसूचना के अनुसार, पेंशन वितरण प्राधिकरणों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रत्येक पेंशनर के मामले में देय महंगाई राहत की राशि की गणना स्वयं करनी होगी. पेंशन राहत के आदेशों के साथ अलग से तैयार गणना तालिका (रेडी रेकनर) भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.
क्या बोले सीएम सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 4 फीसदी डीए देने की घोषणा करता हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 प्रतिशत डीए पिछली बार का भी बकाया है वो भी इस बार दिया जाएगा. दरअसल पिछली बार 3 फीसदी डीए दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर 5 फीसदी डीए मिलेगा. मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी दिवाली अच्छे से मना सकें इसलिए डीए की 5 फीसदी किश्त देने की घोषणा की जा रही है. इसके साथ ही क्लास फोर के कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का एरियर भी दिया जाएगा.
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