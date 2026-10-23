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डीए-डीआर और एरियर की नोटिफिकेशन हो गई जारी, जानें कैसे होगा कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों को भुगतान

राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 45 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का लाभ देने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं. वित्त विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 45 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी गई है. बढ़ी हुई दरों के तहत भुगतान नवंबर में मिलने वाले अक्तूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा. हालांकि, जुलाई 2023 से सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर के भुगतान का तरीका अलग से तय किया जाएगा.

कर्मचारियों के संबंध में जारी वित्त (विनियमन) विभाग की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी. इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. आदेश में महंगाई भत्ते की दर में कुल पांच फीसदी बढ़ोतरी की गई है. इसमें एक फीसदी की बढ़ोतरी पहली जुलाई 2023 से और चार फीसदी की बढ़ोतरी पहली जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई है. इस तरह डीए की दर 45 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गई है.

वित्त विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन (ETV Bharat) अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में होगा भुगतान अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नकद किया जाएगा. अक्तूबर का वेतन नवंबर 2026 में देय होगा. यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान नवंबर में मिलने वाले वेतन में दिखाई देगा. पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा वित्त विभाग की ओर से जारी अलग अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत पहली जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर 45 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी और पहली जनवरी 2024 से 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है. इस तरह पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान अक्तूबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में होना है. अधिसूचना में कहा गया है कि पहली जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के महंगाई राहत के एरियर के भुगतान पर अलग से उचित समय पर फैसला लिया जाएगा. पेंशनर के लिए भी खुशखबरी (पेंशनर के लिए भी खुशखबरी) एरियर के भुगतान का तरीका अलग आदेश से होगा तय