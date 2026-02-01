ETV Bharat / state

'RDG ग्रांट पूरी तरह ख़त्म, हिमाचल के आम लोगों, मजदूर और बागवान के लिए काला दिन'

सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग तक आरडीजी के रूप में राज्यों को ग्रांट मिलती रही,लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इसे खत्म कर दिया.

बजट 2026 पर सीएम सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया
बजट 2026 पर सीएम सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 7:50 PM IST

शिमला: आज संसद में पहली फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. इस दौरान सोलहवें वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सदन में रखी. सोलहवें वित्त आयोग के राज्यों के लिए आरडीजी (RDG) की सिफारिश न करने से हिमाचल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. इस पर अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. CM सुखविंदर सिंह ने इसे प्रदेश की आमजन, मजदूर और किसान-बागवान के लिए काला दिन बताया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश में छोटे और पहाड़ी राज्यों का गठन हुआ, तो राजस्व की दृष्टि से राज्यों की स्थिति का आकलन नहीं किया गया था. वर्ष 1952 से 15 वें वित्त आयोग तक आरडीजी के रूप में इन राज्यों को ग्रांट मिलती रही. संविधान के अनुच्छेद 275(A) के तहत राज्यों को 70 सालों से अनुदान मिलता रहा, जो राज्य कभी रिवेन्यू सरप्लस नहीं बन सकते थे उन राज्यों के लिए आरडीजी ग्रांट बेहद आवश्यक थी. ऐसे राज्यों में विकास कार्यों और परियोजनाओं का संचालन इसी अनुदान से होता रहा, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने आरडीजी को खत्म कर दिया है.

बजट 2026 पर सीएम सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'RDG खत्म होने का नहीं था अंदाज़ा'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं बार-बार केंद्रीय वित्त मंत्री और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिला. मैंने आग्रह किया था कि 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली आरडीजी में टेंपरिंग न हो. 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर आरडीजी मिले. 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में राज्य को 11 हज़ार 431 करोड़ की आरडीजी मिलने का जिक्र था. वहीं फाइनल रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग से 37 हज़ार 199 करोड़ की RDG प्राप्त हुई. इस तरह 2021 से 2025 तक हिमाचल प्रदेश को 5 वर्षों में क़रीब 49 हज़ार करोड़ की आरडीजी मिली. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अनुमान था साल 2026 से 2031 तक के लिए करीब 50 हज़ार करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिलेगा, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था, यह प्रदेश के लोगों पर कुठाराघात है.

बीजेपी पर साधा निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रदेश के आम लोगों को चोट पहुंची है. हिमाचल प्रदेश से भाजपा के सात सांसद हैं, लेकिन भाजपा के लोग राज्य के प्रति केवल सत्ता में बैठी सरकार का दायित्व होना समझते हैं. यह गलत है, राज्य के विकास के लिए लोगों का दायित्व है.

'लोन लिमिट न बढ़ने बड़ा नुकसान'

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र से लोन लिमिट को तीन प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत करने की मांग की थी, लेकिन 16 वें वित्त आयोग ने भी 15 वें वित्त आयोग की ओर से की गई 3 प्रतिशत की लोन लिमिट को जारी रखा है. राज्य में केवल 10% औद्योगिक क्षेत्र है. इन उद्योगों से राज्य को वैट और एक्साइज के रूप में 4 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू होता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य को इस राजस्व का नुकसान हुआ है. GST आने के बाद राज्य की टैक्स लगाने की शक्ति भी छीन गई है. ऐसे में राज्य को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है.

