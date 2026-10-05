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चंबा में स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल को विभाग ने किया निलंबित, जानें क्या है कारण

चंबा: जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थनेई में कार्यरत अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य को स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ स्टाफ को कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के समक्ष आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, स्टाफ से पैसे मांगने तथा आरएमएसए ग्रांट और पीटीए फंड के कथित दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम-10 के उपनियम (1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य का मुख्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्वार, जिला शिमला निर्धारित किया गया है. आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि में वो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. इसके साथ ही विभाग की ओर से मामले में आगामी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी.

स्टाफ और विद्यार्थियों से जुड़े गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ स्कूल के स्टाफ की ओर से कई गंभीर शिकायतें विभाग के समक्ष पहुंची थीं. शिकायतों में स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के समक्ष कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने की बात भी सामने आई है. मामले में स्टाफ से पैसे मांगने के आरोप भी लगाए गए हैं. वहीं, स्कूल को मिलने वाली विभिन्न मदों की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. विशेष रूप से आरएमएसए ग्रांट और पीटीए फंड के कथित दुरुपयोग से संबंधित आरोपों को गंभीरता से लिया गया है. हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

विभाग ने लिया कड़ा संज्ञान