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जनगणना में टॉप सीक्रेट रहेगी आपकी हर बात, इस दिन से शुरू होगा दूसरा चरण, पूछे जाएंगे ऐसे सवाल?

हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्यों एवं नागरिक पंजीकरण की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने कहा, "जनगणना में मकानों की गणना और सूचीकरण का पहला का पहला फेज जो 16 जून से 15 जुलाई के बीच संचालित किया गया और उसे हमने पूरा कर लिया है. हमारे इस पेज में मकान की गणना और मकान का सूचीकरण किया गया. इससे संबंधित राजपत्र में प्रकाशित 33 प्रश्न थे. जिसकी जानकारी हमारे प्रगणकों और और पर्यवेक्षकों ने घर घर जाकर एकत्रित की है. उन्होंने कहा कि पहले फेस का हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा. जिसे हमने तय समय में कंप्लीट किया है".

इन्हीं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ईटीवी भारत ने हिमाचल प्रदेश में जनगणना कार्यों एवं नागरिक पंजीकरण की निदेशक दीपशिखा से विशेष बातचीत की. इस खास बातचीत में उन्होंने जनगणना की पूरी प्रक्रिया, दोनों चरणों की कार्यप्रणाली, पूछे जाने वाले सवालों, डेटा सुरक्षा और जनगणना से जुड़े कई अहम तथ्यों पर विस्तार से जानकारी दी.

हिमाचल प्रदेश में भी जनगणना 2026-27 का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब आगे की तैयारियां जारी हैं. ऐसे में जनगणना को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी हो गया है. आखिर जनगणना का पूरा ढांचा क्या है, इसमें किन-किन जानकारियों का संग्रह किया जाता है, डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान हैं और इस पूरी कवायद का आम लोगों की जिंदगी से क्या संबंध है?

शिमला: देशभर में इन दिनों जनगणना को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कोई जानना चाहता है कि आखिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, तो किसी के मन में यह सवाल है कि घर-घर पहुंचने वाले कर्मचारी कौन-कौन सी जानकारी दर्ज करते हैं. कई लोगों के मन में यह आशंका भी रहती है कि परिवार से जुड़ी निजी जानकारियां कहीं सार्वजनिक तो नहीं हो जाएंगी. वहीं, यह जिज्ञासा भी बनी रहती है कि जनगणना आखिर कितने चरणों में पूरी होती है और इससे सरकार को क्या लाभ मिलता है?

सितंबर व फरवरी में कहां होगी दूसरे चरण की जनगणना

हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्यों एवं नागरिक पंजीकरण की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने कहा, "जनगणना का हमारा दूसरा फेज जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एनिमेरेशन का रहता है. जनरली पापुलेशन एनिमेरेशन पूरे भारत मैं फरवरी के महीने में किया जाता है, जो फरवरी 2027 से किया जाएगा. लेकिन हमारे जो स्नोबाउंड स्टेट है उसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जिसमें बर्फ गिरती है. इसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एरिया आते हैं, जहां बर्फ गिरती है तो ऐसे एरिया में जनसंख्या गणना का दूसरा फेज सितंबर के महीने में किया जाता है. इस बारे में संबंधित अधिसूचनाएं या फिर डिटेल जल्द ही आ जाएगी. जिसे राज्य सरकार द्वारा फिर से राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा".

पहले फेज में मकान सूचीकरण

उन्होंने कहा पहले फेज में तो मकान सूचीकरण और दूसरे फेज में जनसंख्या की गणना होती है. इसमें पहले पेज में मकान से संबंधित प्रश्न और दूसरे चरण में लोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. अब हमारे यह जो प्रश्न है, इससे जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वह आंकड़े हमारे किसी भी जगह की नीति निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है. इन आंकड़ों से ही हमें जानकारी मिलती कि प्रदेश में किस तरह की जरूरते हैं। उनको लेकर हमारे पास जानकारी आ जाती है. उसी से हम संबंधित नीतियां भी बना सकते हैं और उस क्षेत्र के बाकी निर्णय भी लिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. हम सब देशवासियों के लिए जरूरी हो जाता है कि हम आंकड़ों की सही जानकारी दें. उन्होंने कहा कि जनगणना की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहती है.

विकास की दिशा तय करेगी, जनगणना में दी गई जानकारी

देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली जनगणना अब हिमाचल प्रदेश में अगले अहम चरण की ओर बढ़ने जा रही है. हालांकि पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया एक साथ नहीं चलेगी, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों और बर्फबारी वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. यही वजह है कि जहां प्रदेश के ऊंचाई वाले और दुर्गम जिलों शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सितंबर 2026 के दौरान पूरी तरह जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा. इसके अलावा मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिलों में केवल उन क्षेत्रों को इस चरण में शामिल किया जाएगा, जहां सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है और बाद में पहुंचना कठिन हो जाता है.

सितंबर 2026 से जनगणना का दूसरा चरण

यहां सितंबर 2026 से ही घर-घर दस्तक देकर जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. वहीं, सोलन, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर सहित प्रदेश के शेष बचे क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण देशभर के साथ फरवरी 2027 में शुरू किया जाएगा. इस चरण के दौरान जनगणना कर्मी घर-घर जाकर निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर परिवारों से आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे. इस चरण में हर परिवार से सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी, जो आने वाले वर्षों की सरकारी योजनाओं, संसाधनों के बंटवारे और विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण आधार बनेगी.

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