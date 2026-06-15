हिमाचल में कल से शुरू होगा जनगणना-2027 का पहला बड़ा अभियान, घर-घर पहुंचेगी डिजिटल गणना टीम, इस बात का रखें ध्यान
जनगणना से जुड़ी किसी भी सहायता या आधिकारिक जानकारी के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 7:48 PM IST
शिमला: देश की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय और प्रशासनिक कवायदों में शामिल जनगणना-2027 का पहला चरण मंगलवार से हिमाचल में औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है. आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से लैस इस बार की जनगणना प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और आवासीय तस्वीर को नए सिरे से सामने लाने के साथ-साथ आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण और नीति निर्माण की दिशा भी तय करेगी. राज्यभर में एक माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रगणक घर-घर पहुंचकर मकानों, परिवारों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करेंगे.
जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार, 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित होने वाले प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण और मकानों की गणना' के लिए सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा कर लिया गया है. इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जा रही है, जिसके लिए प्रगणक एचएलओ (HLO) मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे. जिन नागरिकों ने 1 से 15 जून के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-गणना पूरी कर ली है, वे अपनी स्व-गणना आईडी प्रगणकों को उपलब्ध करा सकेंगे. वहीं, जिन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके घर जाकर निर्धारित अवधि में जानकारी दर्ज की जाएगी.
नहीं मांगे जाएंगे ये दस्तावेज
प्रथम चरण के दौरान आधिकारिक रूप से निर्धारित 33 प्रश्नों के माध्यम से मकानों की स्थिति, परिवारों की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, खाद्यान्न उपलब्धता और घरेलू उपकरणों सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी. जनसुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घर आने वाले प्रगणकों के पहचान-पत्र पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर उनकी सत्यता की जांच अवश्य करें. निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान किसी भी नागरिक से बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, एटीएम विवरण या अन्य वित्तीय दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. ऐसे में लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्रगणकों को ही जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.
जनगणना से जुड़ी किसी भी सहायता या आधिकारिक जानकारी के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क कर सकते हैं. जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील करते हुए कहा है कि सही और सटीक जानकारी ही भविष्य की योजनाओं और विकास की मजबूत नींव बनेगी.
ये भी पढे़ं: सुरक्षा की गुहार अनसुनी, मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला, शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट
ये भी पढे़ं: हिमाचल में भूकंप, आग के बाद बजने लगे सायरन! प्रशासन ने संभाला मोर्चा, प्रदेशभर में हुई मॉकड्रिल