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दीपावली पर अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फायर सर्विस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

दिवाली पर फायर सर्विस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द ( ETV Bharat )

शिमला: दीपावली के त्योहार को देखते हुए प्रदेशभर में अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. त्योहार के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका को देखते हुए विभाग ने सभी अग्निशमन इकाइयों को अलर्ट पर रखा है. इसके साथ ही प्रदेशभर के अग्निशमन केंद्रों में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया, "दीपावली के दौरान पटाखे और आतिशबाजी के चलते आगजनी की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं. प्रदेश की सभी अग्निशमन इकाइयों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी, ताकि आपातकालीन सेवाओं में किसी तरह की कमी न रहे".