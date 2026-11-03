दीपावली पर अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फायर सर्विस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
प्रदेशभर के अग्निशमन केंद्रों को अलर्ट रहने के निर्देश. सभी वाहन और उपकरण किए गए दुरुस्त. मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सतर्कता बरतने की अपील.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:53 PM IST
शिमला: दीपावली के त्योहार को देखते हुए प्रदेशभर में अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. त्योहार के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका को देखते हुए विभाग ने सभी अग्निशमन इकाइयों को अलर्ट पर रखा है. इसके साथ ही प्रदेशभर के अग्निशमन केंद्रों में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया, "दीपावली के दौरान पटाखे और आतिशबाजी के चलते आगजनी की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं. प्रदेश की सभी अग्निशमन इकाइयों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी, ताकि आपातकालीन सेवाओं में किसी तरह की कमी न रहे".
उन्होंने बताया कि सभी अग्निशमन वाहनों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य पूरा कर उन्हें चालू हालत में रखा गया है. इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में फायर हाइड्रेंट की भी जांच की जा रही है और उन्हें कार्ययोग्य बनाया जा रहा है. इससे आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आग पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी.
संजीव कुमार ने आम जनता से अपील की कि दीपावली का त्योहार उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. अभिभावक बच्चों को अपनी निगरानी में ही पटाखे और आतिशबाजी चलाने दें. पटाखे चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और घरों, दुकानों तथा घास के छप्परों के आसपास आतिशबाजी करने से बचें.
उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी आगजनी की घटना का कारण बन सकती है. इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना देनी चाहिए. विभाग की टीमें दीपावली के दौरान किसी भी अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेंगी.
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