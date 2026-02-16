ETV Bharat / state

HP बजट सेशन: गवर्नर ने 2 मिनट में अभिभाषण खत्म किया, RDG पर सियासी संग्राम

शिमला: आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) खत्म होने के बाद उपजी सियासी परिस्थितियों के बीच सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र ऐसे नाटकीय अंदाज़ में शुरू हुआ, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी. दोपहर ठीक 2 बजे जब सभी की निगाहें राज्यपाल के अभिभाषण पर टिकी थीं, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह औपचारिक संबोधन महज दो मिनट में सिमट जाएगा और वह भी अधूरा.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सदन में सामान्य कार्यवाही की उम्मीद थी. लेकिन अभिभाषण के पहले पन्ने पर ही आरडीजी का उल्लेख आते ही घटनाक्रम अचानक बदल गया. राज्यपाल ने स्पष्ट आपत्ति जताते हुए कहा कि इन टिप्पणियों को वे “संस्थागत ढांचे के विरुद्ध” मानते हैं और उन्हें पढ़ना उचित नहीं समझते. इतना कहकर उन्होंने अभिभाषण यहीं समाप्त कर दिया. सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं.

यह पहला मौका नहीं है जब हिमाचल की विधानसभा में ऐसा दृश्य देखने को मिला हो. वर्ष 2015 में भी तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने बजट अभिभाषण नहीं पढ़ा था, जिससे प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल मच गई थी. बाद के वर्षों में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के दौरान जोरदार हंगामा किया था. यानी सत्ता और विपक्ष की भूमिका बदलती रही, लेकिन अभिभाषण के दौरान टकराव की परंपरा जैसे कायम रही. खैर सोमवार से शुरू हुआ यह तीन दिवसीय बजट सत्र पहले ही दिन कई नाटकीय मोड़ों का गवाह बना.

17 नंबर पैराग्राफ से सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बीते कार्यकाल में जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को केंद्र में रखकर अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है. राज्यपाल के अभिभाषण के पेज 6 के पैराग्राफ 17 से लेकर पेज 50 के पैराग्राफ 130 तक सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हर वर्ग—किसान, युवा, महिला, कर्मचारी और आम नागरिक को सशक्त बनाने के प्रयासों का उल्लेख है.

जिस पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इसे सभी सदस्यों को पढ़ना चाहिए. इसे पढ़ा हुआ समझा जाए. वहीं, अंत में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मैं आप सभी के सुखी और सफल जीवन की कामना करता हूं. मेरी सरकार की गतिविधियां आपके समक्ष सुरक्षणे के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कह कर अभिभाषण को समाप्त कर दिया.