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हिमाचल बार काउंसिल चुनाव आज, 18 सीटों के लिए 45 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

प्रतिष्ठित हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की 18 सीटों के लिए 45 अधिवक्ता उम्मीदवार हैं. इसमें कई जाने-माने अधिवक्ता भी मैदान में है. स्टेट रोल पर कम से कम 10 साल पूरे कर चुके 43 अधिवक्ता चुनावी दंगल में है. इसके अलावा 7 महिला अधिवक्ता भी अपनी किस्मत आजमाएंगी. स्टेट रोल पर कम से कम 10 साल पूरे कर चुके अभ्यर्थियों में अधिवक्ता और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष रह चुके अजय कोचर, अधिवक्ता ओम प्रकाश चौहान, शुभ महाजन, नरेंद्र सिंह चौहान, अजय कुमार शर्मा, जितेंद्र शर्मा, आईएन मेहता, सुरिंदर दास गिल और तरुण पाठक मैदान में हैं. इसके अलावा सीनियर एडवोकेट संजीव भूषण के साथ-साथ अधिवक्ता लोकेश कपूर, विकास राठौर, विजय कुमार, राकेश कुमार आचार्य, नरेंद्र सिंह, सुचित्रा ठाकुर और ऋतु सिंह के नाम शामिल हैं.

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में कुल 20 सीटें हैं. इनमें से 18 सीटों पर चुनाव होना है. इसके अलावा 2 सदस्य नामित किए जाएंगे. बार काउंसिल की कम से कम 9 सीटों पर केवल ऐसे अधिवक्ताओं का चुनाव होगा जो राज्य रोल में कम से कम 10 साल से पंजीकृत हों. इसके अलावा न्यूनतम 4 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं. आज 20 अप्रैल की सुबह 10:00 बजे से मतदान शुरू होगा. जो शाम 5:00 बजे तक चलेगा. वहीं, 23 अप्रैल 2026 से मतों की गणना शुरू होगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में आज सदस्यों के लिए चुनाव होगा. करीब 55 साल पुरानी बाहर काउंसिल का सदस्य बनने के लिए अधिवक्ताओं के बीच कड़ा मुकाबला है. 20 सदस्य वाली काउंसिल के लिए कुल 45 उम्मीदवार मैदान में है. जिनके इस प्रतिष्ठित बार काउंसिल का सदस्य बनने पर आज फैसला होगा. पूरे प्रदेश की अदालतों की बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. प्रेफरेंशियल वोट के आधार पर आज सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 तक प्रदेश बार काउंसिल के लिए मतदान होंगे.

ये लोग भी मैदान में

इसके अलावा अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अमित शर्मा, रोहित कुमार शर्मा भी अपनी किस्मत आजमाएंगे. साथ ही अधिवक्ता रणदीप ठाकुर, सुमित सूद, सुधीर सिंह राणा, राजीव कुमार राय, उमेश शर्मा, गौरव कुमार, शिवानी शर्मा, नंद लाल, विजय कुमार कानव मैदान में है. अन्य अभ्यर्थियों में अधिवक्ता मदन लाल वर्मा, अमित वैद्य, नरेंद्र गुलेरिया, रूपिंदर सिंह, रंजना पटियाल, विपिन पंडित, राजीव शर्मा, संजीव के. सूरी, विक्रांत चंदेल, संदीप कुमार, राकेश कुमार बंसल, यशवीर सिंह, भावना कुमारी, अजय कुमार चौहान, गौरव बाली और मेनका राज चौहान के नाम भी शामिल हैं.

पूर्व न्यायाधीश और महाधिवक्ता रह चुके हैं हिमाचल बार काउंसिल अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में अब तक कुल 34 अध्यक्ष रह चुके हैं. काउंसिल के पहले चेयरमैन अधिवक्ता इंद्र सिंह थे पूर्व में महाधिवक्ता भी रह चुके हैं. बार काउंसिल अध्यक्षों की सूची में पूर्व जस्टिस भवानी सिंह का नाम शामिल है. वे एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो बाद में हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पहले महाधिवक्ता सीताराम बख्शी भी बार काउंसिल अध्यक्ष रह चुके हैं. प्रख्यात अधिवक्ता और महाधिवक्ता छबील दास भी बार काउंसिल अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा पूर्व महाधिवक्ता और जाने माने अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने सबसे लंबे समय तक बार काउंसिल अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी हैं. इसके अलावा पूर्व महाधिवक्ता आरके बावा, दो बार प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता रहे श्रवण डोगरा और पूर्व महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने भी बार काउंसिल अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी हैं.

1971 में स्थापित हुई हिमाचल बार काउंसिल

हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन के बाद, जनवरी 1971 को शिमला में हिमाचल प्रदेश का एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया गया. इसके साथ ही एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत शिमला में हिमाचल प्रदेश के अलग बार काउंसिल की स्थापना की गई. इस बार काउंसिल के 15 स्थापना सदस्य रहे. इससे पहले वकीलों के पंजीकरण और संबंधित कार्य कम्पोजिट पंजाब के बार काउंसिल द्वारा किए जाते थे, लेकिन हिमाचल राज्य के पुनर्गठन के बाद इसी बार काउंसिल का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल कर दिया गया, जिसका मुख्यालय हिमाचल हाईकोर्ट परिसर शिमला में है. हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में 1 हजार से ज्यादा अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं.