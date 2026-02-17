ETV Bharat / state

इस दिन होंगे हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव, गजट नोटिफिकेशन जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव का शेड्यूल सामने आ गया है. इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. इस गजट नोटिफिकेशन के साथ ही हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव की तिथि भी तय हो गई है. साथ ही चुनावी प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश बार काउंसिल के लिए 20 अप्रैल की सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 तक मतदान होंगे. वहीं, 23 अप्रैल को मतों की गणना की जाएगी. 19 से 25 मार्च तक होंगे आवेदन नोटिफिकेशन के अनुसार, 4 मार्च को प्रोविजनल मतदाता सूची जारी की जाएगी. 5 से 11 मार्च 2026 तक मतदाता सूची को लेकर आपत्तियां दी जा सकेंगी. 18 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. उम्मीदवार 19 से 25 मार्च 2026 तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे. बार काउंसिल कार्यालय शिमला में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. 26 और 27 मार्च को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच होगी. जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची 28 मार्च को बार काउंसिल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी. उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए 31 मार्च, 2026 शाम 5:00 बजे तक का समय दिया गया है. हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की नोटिफिकेशन (NOTIFICATION)