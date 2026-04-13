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हिमाचल में इस हफ्ते दो दिन की छुट्टी, जानें क्यों बैंक, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद ?

शिमला: बैंक से जुड़े या सरकारी दफ्तर से जुड़ा कोई काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लीजिये कि कहीं बैंक और दफ्तर बंद तो नहीं हैं. ऐसा ना हो कि आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें और अपनी मंजिल बैंक या किसी सरकारी दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिले. अप्रैल का तीसरा हफ्तार शुरू हो चुका है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस हफ्ते कितने दिन बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. खासकर हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते में ही तीन बार बैंक और दफ्तरों में ताले लटके रहेंगे. इस हफ्ते 14 और 15 अप्रैल को छुट्टी रहेगी, वहीं 19 अप्रैल को रविवार की छुट्टी है.

14 अप्रैल को क्यों है छुट्टी ?

14 अप्रैल मंगलवार के दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहार मनाए जाएंगे. जैसे असम में नव वर्ष के रूप में बोहाग बिहूइसी तरह तमिल नववर्ष भी इसी दिन है और बैसाखी जैसे त्योहार भी मंगलवार 14 अप्रैल को मनाए जाएंगे. इसके अलावा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती भी देशभर में मनाई जाएगी. इस मौके पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा. हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार 14 अप्रैल को बैंक, सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.