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हिमाचल में इस हफ्ते दो दिन की छुट्टी, जानें क्यों बैंक, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद ?

अप्रैल में बैंक कई दिन बंद रहेंगे, ऐसे में अगर बैंक या सरकारी दफ्तर से जुड़ा कोई काम है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देखें.

हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते दो दिन छुट्टी
हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते दो दिन छुट्टी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 5:35 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 5:45 PM IST

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शिमला: बैंक से जुड़े या सरकारी दफ्तर से जुड़ा कोई काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लीजिये कि कहीं बैंक और दफ्तर बंद तो नहीं हैं. ऐसा ना हो कि आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें और अपनी मंजिल बैंक या किसी सरकारी दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिले. अप्रैल का तीसरा हफ्तार शुरू हो चुका है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस हफ्ते कितने दिन बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. खासकर हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते में ही तीन बार बैंक और दफ्तरों में ताले लटके रहेंगे. इस हफ्ते 14 और 15 अप्रैल को छुट्टी रहेगी, वहीं 19 अप्रैल को रविवार की छुट्टी है.

14 अप्रैल को क्यों है छुट्टी ?

14 अप्रैल मंगलवार के दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहार मनाए जाएंगे. जैसे असम में नव वर्ष के रूप में बोहाग बिहूइसी तरह तमिल नववर्ष भी इसी दिन है और बैसाखी जैसे त्योहार भी मंगलवार 14 अप्रैल को मनाए जाएंगे. इसके अलावा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती भी देशभर में मनाई जाएगी. इस मौके पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा. हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार 14 अप्रैल को बैंक, सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

हिमाचल में सरकारी छुट्टियों की नोटिफिकेशन
हिमाचल में सरकारी छुट्टियों की नोटिफिकेशन (Himachal Govt)

15 अप्रैल को क्यों है छुट्टी ?

बुधवार 15 अप्रैल को भी देश के कई राज्यों में त्योहार का माहौल होगा. इस दिन असम में बोहाग बिहू के साथ बंगाली नववर्ष भी मनाया जाएगा. लेकिन अब आपके मन में सवाल है कि इस दिन असम और पश्चिम बंगाल में तो बैंक और दफ्तर की छुट्टी होगी लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकारी छुट्टी क्यों है.

दरअसल 15 अप्रैल बुधवार को हिमाचल दिवस की सरकारी छुट्टी है. इस बार हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में मनाया जाएगा. हिमाचल प्रदेश का जन्म 15 अप्रैल 1948 को हुआ था. जब 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था. शुरुआत में इस राज्य के सिर्फ 4 ही जिले थे, इनमें महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी शामिल था.

हिमाचल में साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट यहां देखें

हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों का कैलेंडर
हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों का कैलेंडर (हिमाचल सरकार)

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Last Updated : April 13, 2026 at 5:45 PM IST

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