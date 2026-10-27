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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक, 6 बैठकें होंगी, नोटिफिकेशन जारी

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2026 ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. छह बैठकों वाले इस सत्र में विधायकों के सवालों, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले होने के कारण इस सत्र में कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस भी देखने को मिल सकती है.

सत्र के पहले दिन 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. शुरुआत दिवंगत नेताओं के प्रति शोक उद्गार से होगी. इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार शासकीय विधायी कार्य किए जाएंगे. सत्र के दौरान विधायक अपने क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल उठा सकते हैं. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है. विधायकों की ओर से भेजे जा रहे प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय संबंधित विभागों के पास जवाब के लिए भेजेगा. मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री सदन में इन सवालों के जवाब देंगे.