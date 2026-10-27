हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक, 6 बैठकें होंगी, नोटिफिकेशन जारी
विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले धर्मशाला के तपोवन में होने वाला शीतकालीन सत्र प्रदेश की सियासत के लिहाज से अहम रहने वाला है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. छह बैठकों वाले इस सत्र में विधायकों के सवालों, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले होने के कारण इस सत्र में कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस भी देखने को मिल सकती है.
सत्र के पहले दिन 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. शुरुआत दिवंगत नेताओं के प्रति शोक उद्गार से होगी. इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार शासकीय विधायी कार्य किए जाएंगे. सत्र के दौरान विधायक अपने क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल उठा सकते हैं. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है. विधायकों की ओर से भेजे जा रहे प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय संबंधित विभागों के पास जवाब के लिए भेजेगा. मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री सदन में इन सवालों के जवाब देंगे.
19 नवंबर को विधायक उठाएंगे क्षेत्र के मुद्दे
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17, 18, 20 और 21 नवंबर को शासकीय विधायी कार्य होंगे. वहीं, 19 नवंबर को शासकीय कार्यों के साथ प्राइवेट मेंबर डे आयोजित किया जाएगा. इस दिन विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों और जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकेंगे.
चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के बीच बहस के आसार
विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले हो रहे इस सत्र में विपक्ष सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठा सकता है. वहीं, सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को सामने रखेगा. सदन में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, यह विधायकों के सवालों और तय कार्यसूची पर निर्भर करेगा.
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