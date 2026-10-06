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हिमाचल विधानसभा सचिवालय में तीन अधिकारियों की प्रमोशन, अब नए पदों के साथ मिलेगी इतनी सैलरी, देखें किसे मिली कौन सी कमान

हिमाचल विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों की प्रमोशन ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तीन अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है. विधानसभा अध्यक्ष की अनुशंसा और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा सचिवालय के तीन अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है. विधानसभा सचिवालय की ओर से 5 अक्टूबर को जारी अलग-अलग तीन अधिसूचनाओं के जरिए नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.