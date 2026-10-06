हिमाचल विधानसभा सचिवालय में तीन अधिकारियों की प्रमोशन, अब नए पदों के साथ मिलेगी इतनी सैलरी, देखें किसे मिली कौन सी कमान
सभी अधिकारियों को अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने नए पद पर कार्यभार संभालना होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तीन अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है. विधानसभा अध्यक्ष की अनुशंसा और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा सचिवालय के तीन अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है. विधानसभा सचिवालय की ओर से 5 अक्टूबर को जारी अलग-अलग तीन अधिसूचनाओं के जरिए नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
इस नई पदोन्नति श्रृंखला में अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की और से जारी पदोन्नति आदेशों के साथ ही इनकी नई सैलरी भी तय हो गई है. आदेशों के मुताबिक उप-सचिव (Under Secretary) के रूप में कार्यरत संजय कुमार को पदोन्नत कर उप-सचिव (Deputy Secretary) बनाया गया है. इन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल-23 (83,600 - 2,03,100) और 5,000 प्रति माह सचिवालय वेतन दिया जाएगा.
अनुभाग अधिकारी (Section Officer) धर्म पाल को उप-सचिव (Under Secretary) के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनका पे-मैट्रिक्स लेवल-21 (67,400 - 2,01,200) रहेगा, इसके साथ में इनका 5,000 का मासिक सचिवालय भत्ता देय होगा.
अधीक्षक ग्रेड-II (Superintendent Grade-II) विनोद कुमार को पदोन्नत कर अनुभाग अधिकारी (Section Officer - Group-A/Class-I Gazetted) का जिम्मा सौंपा गया है. इन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल-16 (48,700 - 1,54,300) और 4,000 का सचिवालय भत्ता मिलेगा.
15 दिनों में संभालना होगा कार्यभार
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, तीनों अधिकारियों को अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने नए पद पर कार्यभार संभालना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति के आदेश स्वतः ही रद्द माने जाएंगे और इसके लिए कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, सभी अधिकारियों को F.R. 22 के तहत एक माह के भीतर वेतन निर्धारण (Pay Fixation) का विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है.
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