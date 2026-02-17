ETV Bharat / state

हिमाचल में किसने बढ़ाया चेयरमैन का मानदेय? विधानसभा में मानदेय बढ़ाने पर तीखी नोंकझोंक, सीएम ने कही ये बात

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Himachal Assembly )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 102 के तहत RDG (revenue deficit grant) के संकल्प पर चल रही चर्चा उस समय तीखी नोंकझोंक में बदल गई, जब मुद्दा विभिन्न निगमों और बोर्डों के चेयरमैन के मानदेय तक पहुंच गया. मंगलवार को दोपहर बाद सदन में RDG पर चल रही चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सदन का माहौल गर्मा गया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच बोर्डों और निगमों के चेयरमैन का मानदेय बढ़ाया जाना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है. विपक्षी सदस्यों ने इसे “वित्तीय अनुशासन के विपरीत” करार देते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में खड़े होकर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि जिन निगमों और बोर्डों ने अपना मानदेय बढ़ाया है, उन्होंने यह निर्णय अपनी स्वयं की आय से लिया है. सरकार का इसमें कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या भूमिका नहीं है. सीएम सुक्खू ने दो टूक कहा कि घाटे में चल रहे बोर्डों और निगमों के चेयरमैन का मानदेय आज भी 15 से 20 हजार रुपये के बीच ही है. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा भी हुआ. ऐसे में नियम 102 के तहत लाई गई चर्चा का फोकस जहां RDG पर था, वहीं चेयरमैन के मानदेय का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया. निगम और बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी