हिमाचल में गेहूं की इन किस्मों को लगाएं किसान, ऐसे करें मटर-गोभी और अन्य सब्जियों की बिजाई

सिरमौर: प्रसार शिक्षा निदेशालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों ने नवम्बर 2025 माह के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्यों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी को अपनाकर प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सकते हैं. इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने भी किसानों का उचित मार्गदर्शन किया है. दरअसल हिमाचल प्रदेश में गेहूं रबी मौसम की मुख्य फसल हैं. गेहूं को शुरू में ठंडा वातावरण चाहिए. यदि वातावरण शुरू में गर्म हो, तो जड़ कम बनता है और बीमारियां भी लगती है. लिहाजा निचले एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसान नवम्बर के प्रथम पखवाड़े में गेहूं की विभिन्न किस्मों को लगाएं. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल ने बताया कि प्रदेश के किसान गेहूं की एचपीडब्ल्यू-155, एचपीडब्ल्यू-236, वीएल-907, एचएस-507, एचएस-562, एचपीडब्ल्यू-349, एचपीडब्ल्यू-249 व एचपीडब्ल्यू-368 किस्में की बिजाई करें. वहीं निचले क्षेत्रों में किसान एचडी-3226, डीबीडब्ल्यू-327, डीबीडब्ल्यू-371, डीबीडब्ल्यू-370, डीबीडब्ल्यू-371 व एचडी-2687 किस्में लगाएं. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बिजाई के लिए रैक्सिल 1 ग्राम/किलोग्राम बीज अथवा बैविस्टिन या विटावैक्स 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज से उपचारित बीज का प्रयोग करें. आइसोप्रोटूरान 75 डब्ल्यूपी 140 ग्राम दवाई या वेस्टा 32 ग्राम का गेहूं में करें छिड़काव (ETV Bharat) अक्तूबर में गेहूं की बिजाई कर चुके किसान करें ये काम डॉ. मित्तल ने बताया कि गेहूं की बिजाई जहां अक्तूबर के आरंभ में की गई हो और खरपतवारों के पौधे 2-3 पत्तों की अवस्था में हो, बिजाई के 35-40 दिनों बाद में हों, तो यह समय गेहूं में खरपतवार नाशक रसायनों के छिड़काव का है. आइसोप्रोटूरान 75 डब्ल्यूपी 140 ग्राम दवाई या वेस्टा 32 ग्राम एक बीघा के लिए पर्याप्त होती है. छिड़काव के लिए 60 लीटर पानी प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें. प्रथम पखवाड़े में मसर दाल की कर लें बिजाई डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि मसर दाल की विपाशा (एचपीएल-5) व मारकंडे (ईसी-1) किस्मों की बिजाई नवम्बर के प्रथम पखवाड़े तक कर लें. यह फसल बरसात के बाद भूमि में बची नमी द्वारा भी उगाई जा सकती है. मसर के बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 55-60 किलोग्राम और छोटे दानों वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 25-30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उचित है. पछेती बिजाई के लिए बीज की मात्रा अधिक रखनी चाहिए. फसल को केरा विधि से 25-30 सैंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बीजें. प्याज की यह उन्नत किस्में उगाएं प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की उन्नत किस्मों जैसे पटना रैड, नासिक रैड, पालम लोहित, पूसा रैड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड इत्यादि की पौध की बिजाई करें. इंडोफिल एम-45 और 10-15 ग्राम उपयुक्त कीटनाशक 5 सैंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाने के उपरांत 5 सैंटीमीटर पंक्तियों की दूरी पर बीज की पतली बिजाई करें. बिजाई से पहले बीज का उपचार बैविस्टीन 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज से अवश्य करें. हिमाचल में गेहूं की इन किस्मों को लगाएं किसान (ETV Bharat) ऐसे करें लहसुन की बिजाई