हिमाचल में गेहूं की इन किस्मों को लगाएं किसान, ऐसे करें मटर-गोभी और अन्य सब्जियों की बिजाई
नवंबर माह के पहले पखवाड़े के कृषि कार्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी के मुताबिक काम कर किसान लाभ कमा सकते हैं.
Published : November 5, 2025 at 7:43 AM IST
सिरमौर: प्रसार शिक्षा निदेशालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों ने नवम्बर 2025 माह के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्यों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी को अपनाकर प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सकते हैं. इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने भी किसानों का उचित मार्गदर्शन किया है.
दरअसल हिमाचल प्रदेश में गेहूं रबी मौसम की मुख्य फसल हैं. गेहूं को शुरू में ठंडा वातावरण चाहिए. यदि वातावरण शुरू में गर्म हो, तो जड़ कम बनता है और बीमारियां भी लगती है. लिहाजा निचले एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसान नवम्बर के प्रथम पखवाड़े में गेहूं की विभिन्न किस्मों को लगाएं. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल ने बताया कि प्रदेश के किसान गेहूं की एचपीडब्ल्यू-155, एचपीडब्ल्यू-236, वीएल-907, एचएस-507, एचएस-562, एचपीडब्ल्यू-349, एचपीडब्ल्यू-249 व एचपीडब्ल्यू-368 किस्में की बिजाई करें. वहीं निचले क्षेत्रों में किसान एचडी-3226, डीबीडब्ल्यू-327, डीबीडब्ल्यू-371, डीबीडब्ल्यू-370, डीबीडब्ल्यू-371 व एचडी-2687 किस्में लगाएं. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बिजाई के लिए रैक्सिल 1 ग्राम/किलोग्राम बीज अथवा बैविस्टिन या विटावैक्स 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज से उपचारित बीज का प्रयोग करें.
अक्तूबर में गेहूं की बिजाई कर चुके किसान करें ये काम
डॉ. मित्तल ने बताया कि गेहूं की बिजाई जहां अक्तूबर के आरंभ में की गई हो और खरपतवारों के पौधे 2-3 पत्तों की अवस्था में हो, बिजाई के 35-40 दिनों बाद में हों, तो यह समय गेहूं में खरपतवार नाशक रसायनों के छिड़काव का है. आइसोप्रोटूरान 75 डब्ल्यूपी 140 ग्राम दवाई या वेस्टा 32 ग्राम एक बीघा के लिए पर्याप्त होती है. छिड़काव के लिए 60 लीटर पानी प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें.
प्रथम पखवाड़े में मसर दाल की कर लें बिजाई
डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि मसर दाल की विपाशा (एचपीएल-5) व मारकंडे (ईसी-1) किस्मों की बिजाई नवम्बर के प्रथम पखवाड़े तक कर लें. यह फसल बरसात के बाद भूमि में बची नमी द्वारा भी उगाई जा सकती है. मसर के बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 55-60 किलोग्राम और छोटे दानों वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 25-30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उचित है. पछेती बिजाई के लिए बीज की मात्रा अधिक रखनी चाहिए. फसल को केरा विधि से 25-30 सैंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बीजें.
प्याज की यह उन्नत किस्में उगाएं
प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की उन्नत किस्मों जैसे पटना रैड, नासिक रैड, पालम लोहित, पूसा रैड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड इत्यादि की पौध की बिजाई करें. इंडोफिल एम-45 और 10-15 ग्राम उपयुक्त कीटनाशक 5 सैंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाने के उपरांत 5 सैंटीमीटर पंक्तियों की दूरी पर बीज की पतली बिजाई करें. बिजाई से पहले बीज का उपचार बैविस्टीन 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज से अवश्य करें.
ऐसे करें लहसुन की बिजाई
निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में लहसुन की उन्नत प्रजातियों जीएचसी-1, एग्रीफाउंड पार्वती की बिजाई पंक्तियों में 25 सैंटीमीटर व पौधें में 10 सैंटीमीटर की दूरी पर करें. बिजाई से पहले 200-250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 235 किलोग्राम मिश्रण 12ः32ः16 खाद और 37 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश प्रति हैक्टेयर खेतों में डालें.
पौधे से पौधे की इतनी दूरी पर करें मटर की बिजाई
निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की उन्नत किस्मों जैसे हिम पालम मटर-1, पालम समूल, पीवी-89, जीएस-10, आजाद पी.-1 एवं आजाद पी.-3 की बिजाई 45 सैंटीमीटर कतारों और 10 सैंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर करें. बिजाई से पहले 200 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 187 किलोग्राम मिश्रण 12ः32ः16 खाद, 50 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर खेतों में डालें.
गोभी के लिए करें ये काम, इन सब्जियों के लिए उचित समय
डॉ. मित्तल ने बताया कि फूलगोभी, बंदगोभी, लाल बंदगोभी, ब्रोकली इत्यादि की रोपाई 45-60 सैंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 30-45 सैंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें. पालक, मेथी, धनिया आदि को भी लगाने/बोने का उचित समय है. रोपाई से पूर्व 100 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम मिश्रण 12ः32ः16 उर्वरक और 30-40 किलोमीटर म्यूरेट आफ पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से खेतों में डालें.
सब्जियों की करें सिंचाई, फिर निराई-गुड़ाई
खेतों में पहले से लगी सभी प्रकार की सब्जियों में 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, फिर निराई-गुड़ाई करें और नत्रजन 40-50 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर खेतों में डालें.
ये विधियां अपनाकर फसलें रहेंगी सुरक्षित
डॉ. मित्तल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से बारानी क्षेत्रों में भूमि में पाए जाने वाले कीटों जैसे सफेद सूंडी, कटुआ कीट और दीमक आदि का अत्याधिक प्रकोप होता है, वहां गेहूं, चना, मटर आदि की बिजाई से पहले क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई.सी. 2 लीटर रसायन को 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव करें. गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध लगाने से पहले कटुआ कीट से प्रभावित हेतु खेतों में भी उपरोक्त कीटनाशक व विधि को अपनाएं. सरसों वर्गीय फसलों में तेले का प्रकोप हो सकता है और इससे बचाव के लिए मेलाथियान कीटनाशक का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें. गोभी व प्याज की पनीरी में कमरतोड़ रोग की रोकथाम के लिए क्यारियों को बैविस्टीन 10 ग्राम व डाईथेन एम-45 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर ड्रेंचिंग करें.
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
डॉ. मित्तल ने किसानों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक और पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अतिविशिष्ट जानकारी के लिए नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखें. अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक 01894-230395/1800-180-1551 से भी संपर्क कर सकते हैं.
