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तीन साल में 1526 विद्यालय बंद, CM सुक्खू की सीट नादौन में 8 स्कूल क्लोज, डिप्टी सीएम की सीट हरोली सुरक्षित, शिक्षा मंत्री के इलाके में 75 स्कूलों पर ताला

प्रदेश भर में सबसे अधिक प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं. बंद हुए स्कूलों के भवनों को अन्य विभागों को दिया गया है.

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हिमाचल में तीन साल में बंद हुए 1526 स्कूल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:03 PM IST

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शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन साल की अवधि में राज्य के 1526 स्कूल या तो बंद किए हैं या फिर उन्हें मर्ज किया है. खुद सीएम सुक्खू के निर्वाचन क्षेत्र नादौन में आठ स्कूल बंद हुए हैं. अलबत्ता डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली में कोई भी पाठशाला बंद नहीं हुई है. पूरे हिमाचल में हरोली ही ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां कोई स्कूल बंद या मर्ज नहीं किया गया. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई में कुल 75 स्कूल बंद हुए. इनमें से 37 प्राइमरी स्कूल हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र सिराज में 46 स्कूल बंद किए गए.

प्रदेश भर में सबसे अधिक प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं. कुल बंद किए गए स्कूलों में से प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1178 है. इसके अलावा सरकार ने 269 मिडल स्कूल बंद किए हैं. बंद किए गए हाई स्कूलों की संख्या 30 व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 49 है. राज्य सरकार ने इन बंद हुए सरकारी स्कूलों के भवनों को अन्य विभागों को सौंप दिया है. इनमें से कुछ स्कूल निजी भवनों में किराए पर चल रहे थे.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के आखिरी दिन प्रश्नकाल में सामने आई. बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने स्कूलों को बंद करने से जुड़े मामले में सवाल किया था. इसका लिखित जवाब शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया. जवाब के अनुसार हिमाचल सरकार ने तीन साल के अंतराल में 1526 स्कूलों को बंद किया है. सरकार ने बताया कि ये फैसला संसाधनों के समुचित प्रयोग व शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के मकसद से लिया गया है. बंद किए गए स्कूलों में प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्वाचन क्षेत्र नादौन में कुल आठ प्राइमरी स्कूल बंद हुए. यहां कोई मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद नहीं हुआ है.

सबसे अधिक स्कूल रामपुर विधानसभा में बंद

शिमला जिला की रामपुर विधानसभा में सबसे अधिक 92 स्कूल बंद किए गए हैं. इनमें से 61 प्राइमरी स्कूल हैं. किन्नौर विधानसभा में 41 प्राईमरी स्कूलों सहित कुल 59 स्कूलों पर ताला लगा है. लाहौल-स्पीति में 48 प्राइमरी स्कूलों सहित 61 स्कूल बंद किए गए हैं. शिमला ग्रामीण विधानसभा में कुल 43 स्कूल बंद किए गए हैं. ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कुल 63 व रोहड़ू में 61 स्कूलों की तालाबंदी हुई है. चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 51 स्कूल बंद हुए हैं. नालागढ़ विधानसभा में दो व ऊना में तीन स्कूल बंद किए गए हैं. प्रश्नकर्ता विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के निर्वाचन क्षेत्र बड़सर में कुल 20 स्कूलों पर ताला लगा है. कुल बंद हुए 1526 स्कूलों में से 1473 स्कूलों का स्वामित्व शिक्षा विभाग का है. वहीं, 577 खाली भवनों को अन्य विभागों को दिया गया है. राज्य भर में 177 स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं.

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