पावर कॉर्पोरेशन ने कमाया 1387 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, इस प्रोजेक्ट से शानदार कमाई
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने दिसंबर 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. इसमें शिमला जिले की सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना और कुल्लू जिले की सैंज जलविद्युत परियोजना का प्रमुख योगदान रहा. प्रदेश सरकार ने हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया है.
चार वर्षों में 3,459.99 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन
HPPCL की परियोजनाओं में सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना ने 1,190.383 एमयू बिजली का उत्पादन कर 589.6 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया. वहीं, 100 मेगावाट क्षमता वाली कुल्लू की सैंज परियोजना से 1,252.56 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ और 462.55 करोड़ रुपये की आय हुई. किन्नौर की 65 मेगावाट क्षमता वाली काशांग चरण-I परियोजना ने 776.328 एमयू बिजली का उत्पादन कर 252 करोड़ रुपये का राजस्व दिया. बिलासपुर की पांच मेगावाट क्षमता वाली बेरा डोल सौर ऊर्जा परियोजना से 62.78 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ और 27.05 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई.
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जून 2024 को ऊना जिले में 32 मेगावाट क्षमता वाली पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया था. इस परियोजना से 113.27 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ और 32.89 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. इसके अलावा ऊना की पांच मेगावाट क्षमता वाली भंजाल परियोजना ने 18.87 एमयू बिजली का उत्पादन कर 6.83 करोड़ रुपये और 10 मेगावाट क्षमता वाली अघलौर परियोजना ने 25.02 एमयू बिजली का उत्पादन कर 7.75 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया.
हिमाचल में जलविद्युत परियोजना का निर्माण
प्रदेश में 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है. इसके अप्रैल 2027 तक पूरा होने की संभावना है. इसके अलावा किन्नौर की 130 मेगावाट क्षमता वाली एकीकृत काशांग चरण-II एवं III और चंबा की 48 मेगावाट क्षमता वाली चांजू-III परियोजना का निर्माण भी आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा. सिरमौर की 40 मेगावाट क्षमता वाली रेणुकाजी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल का निर्माण जारी है. मुख्य बांध के निर्माण कार्य का आवंटन आगामी वित्त वर्ष में किए जाने की संभावना है.
इसके अलावा मंडी की 191 मेगावाट क्षमता वाली थाना प्लाउन परियोजना, सिरमौर की 1,630 मेगावाट क्षमता वाली रेणुकाजी पंप स्टोरेज परियोजना, मंडी की 270 मेगावाट क्षमता वाली थाना प्लाउन पंप स्टोरेज परियोजना, किन्नौर की 780 मेगावाट क्षमता वाली जंगी-थोपन परियोजना और टोंस नदी पर प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभिक निर्माण चरण में हैं. इन परियोजनाओं से ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.
सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं का निर्माण
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. पिछले चार वर्षों में 47 मेगावाट क्षमता की तीन सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं, जबकि 29.6 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाओं का निर्माण जारी है. इसके अलावा 34 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है. इनमें 12 मेगावाट एसी क्षमता वाली गोंदपुर बुल्ला, 11 मेगावाट एसी क्षमता वाली लमलेहड़ी उपरली और 6.6 मेगावाट एसी क्षमता वाली बड़ा बसोट सौर परियोजना शामिल हैं. कांगड़ा जिले के डमटाल क्षेत्र में राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट की बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है.
कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की तैयारी
नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके तहत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी. प्रदेश में एक मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कार्य जारी है, जिसके फरवरी 2027 तक शुरू होने की संभावना है. इसके अलावा प्रतिदिन दो टन कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा.
एचपीपीसीएल ऊर्जा परियोजनाओं के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन कर रहा है. कौशल उन्नयन, मेधावी छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर, स्कूल प्रतियोगिताओं, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं और स्वरोजगार योजनाओं के अलावा फसल नुकसान का मुआवजा, पारंपरिक वन अधिकारों के नुकसान पर वित्तीय सहायता और प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं पर पिछले चार वर्षों के दौरान 19.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं.
ये भी पढ़ें: कर्मचारियों से जुड़े नए बिल में सर्विस की जगह एक्सपीरियंस जोड़ने की क्या जरूरत? भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने उठाए बड़े सवाल
ये भी पढ़ें: अब हर चार महीने में होगी खादी बोर्ड की बैठक, विधानसभा से पारित हुआ प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक