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पावर कॉर्पोरेशन ने कमाया 1387 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, इस प्रोजेक्ट से शानदार कमाई

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कमाई ( @HPPCL FB )

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने दिसंबर 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. इसमें शिमला जिले की सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना और कुल्लू जिले की सैंज जलविद्युत परियोजना का प्रमुख योगदान रहा. प्रदेश सरकार ने हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

चार वर्षों में 3,459.99 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन