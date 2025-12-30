ETV Bharat / state

हिमाचल में डाक विभाग कर्मी चढ़ रहे पहाड़! बच्चों का अपडेट हो रहा आधार, छात्रों के बनेंगे 'APAAR'

शिमला: आज के दौर में अगर आधार कार्ड अपडेट न हो, तो सरकारी योजनाओं से लेकर स्कूल के दाखिले तक सब रुक जाते हैं. हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले बच्चों और उनके माता-पिता के लिए यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन भारतीय डाक विभाग ने एक शानदार पहल करते हुए इस मुश्किल को आसान बना दिया है. विभाग ने राज्य के 1200 स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर अब तक 50 हजार से ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड अपडेट किए हैं. इस मुहिम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब इन बच्चों की 'अपार आईडी' (APAAR ID) बनने का रास्ता भी साफ हो गया है, जो उनके पूरे स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड को ऑनलाइन सुरक्षित रखेगी.

"स्कूलों तक मशीनें पहुंचाना एक मिशन जैसा था"

शिमला डाक विभाग के कार्यकर्ता संदीप शर्मा बताते हैं कि यह काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं किया जा सकता था. "हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं. कई गांव ऐसे हैं जहां से मुख्य शहर आने में ही पूरा दिन निकल जाता है. हमने तय किया कि हम खुद बच्चों के पास जाएंगे. जब हम स्कूल में मशीन लेकर पहुंचते थे, तो बच्चों और शिक्षकों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी. हमें खुशी है कि हम 250 मशीनों के जरिए रोजाना करीब 2000 बच्चों की मदद कर पा रहे हैं." संदीप के मुताबिक, 5 से 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि भविष्य में छात्रवृत्ति (Scholarship) मिलने में कोई दिक्कत न आए.