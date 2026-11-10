नियमों की अनदेखी पर कटेगी 14 क्रशरों की बिजली, जयसिंहपुर, फतेहपुर, देहरा और इंदौरा में PCB की कार्रवाई
कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में पांच, नूरपुर में दो, देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:40 PM IST
कांगड़ा: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने और आवश्यक अनुमति संबंधी दस्तावेज पूरे नहीं होने पर जिले के 14 स्टोन क्रशरों की बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार शिमला से आए आदेशों के अनुसार कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में पांच, नूरपुर में दो और देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला धर्मशाला की ओर से कार्रवाई की गई है.
जिले के ज्वाली, जयसिंहपुर, फतेहपुर, देहरा और इंदौरा समेत दूसरे क्षेत्रों में हुई इस कारवाई के अनुसार करीब 14 क्रशरों की बिजली काटने के आदेश जारी हुए हैं. इसको लेकर आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विद्युत मंडलों के अधिशासी अभियंताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया है.
जानकारी के अनुसार अपने आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिजली कटने के बाद संबंधित इकाइयां जनरेटर अथवा ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत से भी उत्पादन नहीं कर सकेंगी. यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत की गई है. गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश भर में दर्जन भर से ज्यादा स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है.
इस संदर्भ में जब हिमाचल प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा से संपर्क किया गया तो उन्होंने इन आदेशों के आने की पुष्टि की. राहुल शर्मा ने बताया कि इन आदेशों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला धर्मशाला ने ये कारवाई की है. संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर नियमों का उल्लंघन करने और बिना आवश्यक अनुमति वाली इकाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है. बिजली विभाग को तुरंत बिजली आपूर्ति काटने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि आदेशों के अनुसार ये क्रशर जनरेटर समेत किसी भी अन्य ऊर्जा माध्यम के उत्पादन नहीं कर सकेंगे. भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा.
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