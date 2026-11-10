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नियमों की अनदेखी पर कटेगी 14 क्रशरों की बिजली, जयसिंहपुर, फतेहपुर, देहरा और इंदौरा में PCB की कार्रवाई

कांगड़ा जिले में 14 क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat )

कांगड़ा: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने और आवश्यक अनुमति संबंधी दस्तावेज पूरे नहीं होने पर जिले के 14 स्टोन क्रशरों की बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार शिमला से आए आदेशों के अनुसार कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में पांच, नूरपुर में दो और देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला धर्मशाला की ओर से कार्रवाई की गई है.

जिले के ज्वाली, जयसिंहपुर, फतेहपुर, देहरा और इंदौरा समेत दूसरे क्षेत्रों में हुई इस कारवाई के अनुसार करीब 14 क्रशरों की बिजली काटने के आदेश जारी हुए हैं. इसको लेकर आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विद्युत मंडलों के अधिशासी अभियंताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया है.