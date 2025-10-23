ETV Bharat / state

शिमला मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव से पहले क्यों दो धड़ों में बंटे पार्षद?

शहरी विधायक हरीश जनारथा का कहना है कि "पार्षदों के एक गुट द्वारा रोस्टर में बदलाव न करने का आग्रह किया गया है. इस मामले को लेकर जल्द ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगे, ताकि नए पार्षदों को नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर बनने का मौका मिले."

गौरतलब है कि हिमाचल में रोस्टर के मुताबिक नगर निगम में ढाई साल के बाद अनुसूचित जाति की महिला को मेयर बनना होता है. इसको लेकर कुछ पार्षदों का एक गुट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा से मिला और नए पार्षदों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने का मौका देने की मांग की है. पार्षदों के गुट ने रोस्टर में कोई बदलाव न करने का आग्रह किया है. जबकि पार्षदों के दूसरा गुट मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है.

शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का ढाई साल का कार्यकाल 15 नवंबर को पूरा होने जा रहा है. ऐसे में अब ढाई साल के लिए कांग्रेस के पार्षदों में मेयर और डिप्टी मेयर बनने की होड़ लग गई है. जिसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है. शिमला की सियासत में नगर निगम मेयर-डिप्टी मेयर को लेकर मामला गरमा गया है.

वहीं, वर्तमान नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी हैं. ऐसे में पार्षदों के एक गुट द्वारा रोस्टर बदलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है. 25 अक्टूबर को सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है. सूत्रों आगामी कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है. जिसमें रोस्टर को बदलने पर चर्चा की जा सकती है और 5 साल तक वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर को ही कंटिन्यू किया जा सकता है.

नए मेयर-डिप्टी मेयर की मांग करने वालों की संख्या ज्यादा

वहीं, पार्षदों का दूसरा गुट नया मेयर और डिप्टी मेयर लाने की बात कह रहा है. पार्टी में जो गुट मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए बने हैं, उनमें नया मेयर और डिप्टी मेयर लाने वालों की संख्या ज्यादा है. कई पार्षदों ने शहरी विधायक हरीश जनारथा से भी मुलाकात की है और इसमें पार्षदों ने यही मांग की है कि नगर निगम शिमला को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलना चाहिए. विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि इस मामले में वह जल्द मुख्यमंत्री से बात करेंगे.

मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल (ETV Bharat)

सभी नगर निगमों का बदलना होगा रोस्टर!

हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है. सभी नगर निगम में ढाई-ढाई साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है. ऐसे में अगर सरकार शिमला नगर निगम में रोस्टर में संशोधन करती है तो सभी नगर निगम में बदलाव होगा. जिसके तहत सभी मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 साल का किया जाएगा.

मेयर-डिप्टी मेयर पद पर टिकी नजरें

बता दें कि नगर निगम शिमला के सदन में 34 में से कांग्रेस के 24 पार्षद हैं. 15 नवंबर को मेयर और डिप्टी मेयर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होगा. ऐसे में कांग्रेस के पार्षद सक्रिय हो गए हैं. अगला मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. वर्तमान मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल का दावा अभी भी मजबूत है. रोस्टर में संशोधन की स्थिति में ही दोनों अपने पदों पर बने रह सकते हैं. जबकि कांग्रेस के कई और पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं.