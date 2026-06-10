CM सुक्खू को चुनौती देने के बाद नीरज भारती ने चंडीगढ़ में करवाया डोप टेस्ट, HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी पहुंचे
मुख्यमंत्री सुक्खू की 'नशेड़ी' वाली टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता नीरज भारती और अजय वर्मा ने चंडीगढ़ जाकर करवाया अपना डोप टेस्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती के बीच शुरू हुए विवाद की आंच अब चंडीगढ़ तक पहुंच गई है. पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती और हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने आज चंडीगढ़ में अपना डोप टेस्ट करवाया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को चुनौती देने के बाद नीरज भारती ने अपना डोप टेस्ट करवाया है. नीरज भारती ने अजय वर्मा को भी डोप टेस्ट करवाने का न्योता दिया था. इससे पहले अजय वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में नीरज भारती को डोप की चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने आज एक साथ चंडीगढ़ में अपना डोप टेस्ट करवाया.
फेसबुक से शुरू हुआ विवाद डोप टेस्ट तक पहुंचा
दरअसल कुछ रोज पहले पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इस दौरान नीरज भारती ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए. इस पर मुख्यमंत्री ने नीरज भारती पर तीखा पलटवार करते हुए कहा था कि एक नशेड़ी की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. इस पर नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को डोप टेस्ट करवाने की चुनौती दी. साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा को डोप टेस्ट में शामिल होने का न्योता दिया था. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच डोप टेस्ट का विवाद शुरू हो गया था.
बहरहाल अब नीरज भारती और अजय वर्मा चंडीगढ़ में अपना डोप टेस्ट करवा चुके हैं. नीरज भारती ने राज्य से बाहर डोप टेस्ट की शर्त रखी थी, ताकि टेस्ट को प्रभावित न किया जा सके. अब दोनों की टेस्ट रिपोर्ट शाम तक आने वाली है, और नीरज भारती ने दावा किया है कि वे दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे. नीरज भारती ने कहा कि उन्हें और अजय वर्मा दोनों को भरोसा है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने यह टेस्ट करवाया है. डोप टेस्ट के बाद नीरज भारती और अजय वर्मा ने एक दूसरे से हंसी खुशी मुलाकात की. फेसबुक की जंग मुलाकात के दौरान दोस्ती में बदल गई. एक साझा वीडियो में दोनों ने डोप टेस्ट की जानकारी दी.
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