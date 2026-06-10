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CM सुक्खू को चुनौती देने के बाद नीरज भारती ने चंडीगढ़ में करवाया डोप टेस्ट, HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी पहुंचे

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती के बीच शुरू हुए विवाद की आंच अब चंडीगढ़ तक पहुंच गई है. पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती और हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने आज चंडीगढ़ में अपना डोप टेस्ट करवाया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को चुनौती देने के बाद नीरज भारती ने अपना डोप टेस्ट करवाया है. नीरज भारती ने अजय वर्मा को भी डोप टेस्ट करवाने का न्योता दिया था. इससे पहले अजय वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में नीरज भारती को डोप की चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने आज एक साथ चंडीगढ़ में अपना डोप टेस्ट करवाया.

फेसबुक से शुरू हुआ विवाद डोप टेस्ट तक पहुंचा

दरअसल कुछ रोज पहले पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इस दौरान नीरज भारती ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए. इस पर मुख्यमंत्री ने नीरज भारती पर तीखा पलटवार करते हुए कहा था कि एक नशेड़ी की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. इस पर नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को डोप टेस्ट करवाने की चुनौती दी. साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा को डोप टेस्ट में शामिल होने का न्योता दिया था. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच डोप टेस्ट का विवाद शुरू हो गया था.