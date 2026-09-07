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'पब्लिसिटी के लिए अधिकारियों को न डांटें, सांसद पद की मर्यादा का रखें ध्यान', CM सुक्खू के मीडिया सलाहकार की कंगना को नसीहत

नरेश चौहान ने दावा किया कि मंडी सांसद करीब 11 करोड़ रुपये की संसद निधि खर्च नहीं कर पाई हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से कंगना में नाराजगी और हताशा है. चौहान ने कहा कि अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने के बजाय सांसद को विकास योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

नरेश चौहान ने कहा कि जनप्रतिनिधि को विकास कार्यों की समीक्षा करने और अधिकारियों से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. हालांकि, इसके लिए बैठक में शालीनता से योजना-वार चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर फटकारना केवल पब्लिसिटी स्टंट है. उनके अनुसार इस तरह के व्यवहार से प्रदेश की छवि प्रभावित होती है.

शिमला: मंडी से सांसद कंगना रनौत के दिशा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाने को लेकर हिमाचल की सियासत गरमा गई है. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कंगना के रवैये पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे सांसद पद की मर्यादा के खिलाफ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना राजनीतिक अनुभव की कमी और संसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाने की हताशा में अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं. वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कंगना के मामले में सीधे तौर पर जवाब देने से दूरी बनाई.

नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने एसजेवीएनएल और अन्य राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े समझौतों में प्रदेश के हितों को दरकिनार किया. उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर जमीन कम कीमतों पर देने का भी आरोप लगाया. चौहान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने केंद्र, पड़ोसी राज्यों, बीबीएमबी, शानन प्रोजेक्ट, कशाऊ बांध और फाइव स्टार होटलों से जुड़े मामलों में प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह भी मुद्दा होगा कि किस सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा की.

कैग रिपोर्ट और चंदे को लेकर केंद्र पर हमला

नरेश चौहान ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसमें सामने आई वित्तीय स्थिति पिछली सरकारों के वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है. उन्होंने केंद्र की चुनावी फंडिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों पर निशाना साधा. चौहान ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

'कंगना खुद देंगी अपने सवालों का जवाब'

कंगना के व्यवहार को लेकर जह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर उनका बचाव या आलोचना करने से परहेज किया. बिंदल ने कहा कि कंगना रनौत अपनी बात रखने और उसका जवाब देने में खुद सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि वह उनकी ओर से कोई जवाब नहीं देंगे. हालांकि, बिंदल ने सुक्खू सरकार पर पलटवार करते हुए कैग रिपोर्ट, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, स्कूल बंद किए जाने और प्रदेश पर बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे उठाए. उन्होंने सरकार पर जनता की आवाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेगी.

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