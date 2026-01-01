'नशे के खिलाफ अभियान को इवेंट न बनाए सरकार, महिला मंडलों पर कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण'
नशे के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा ने सरकार की नीति और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार की नीयत, नीति और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए. जयराम ठाकुर ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को "इवेंट" की तरह न चलाने की नसीहत दी, वहीं डॉ. बिंदल ने वर्ष 2025 को हिमाचल की सुरक्षा और सुशासन के लिए काला साल करार दिया.
नशे के खिलाफ अभियान पर सरकार को नसीहत
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार सच में नशे के खिलाफ गंभीर है तो अभियान को जिम्मेदारी और योजना के साथ चलाना होगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल कुछ मिनट फोटो खिंचवाने से नशे जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा. अभियान को जमीन स्तर तक ले जाना जरूरी है, वरना इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा.
'सबको साथ लेकर चलने की जरूरत'
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जब भी कोई बड़ा अभियान शुरू करती है तो उसे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए. नशे के खिलाफ लड़ाई में पंचायतें, महिला मंडल, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाओं की अहम भूमिका है. यदि इन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया तो अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा.
महिला मंडलों पर कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण
नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिला मंडल चिट्टे के खिलाफ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं. कड़ाके की ठंड में महिलाएं रात-रात भर पहरा दे रही हैं और नशा तस्करों को पकड़ने में प्रशासन की मदद कर रही हैं. इसके बावजूद उन्हीं महिला मंडलों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के दबाव में की जा रही है और सरकार को ऐसे सभी मामले तुरंत वापस लेने चाहिए.
केंद्र से मदद पर पलटवार
केंद्र सरकार से मदद न मिलने के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र से हिमाचल को भरपूर सहायता मिल रही है. हाल ही में 602 करोड़ रुपये केंद्र से मिले हैं और इस वर्ष की बाकी राशि भी निश्चित रूप से आएगी. उन्होंने कहा कि बार-बार केंद्र को कोसना गलत है, असली सवाल यह है कि जो पैसा आ रहा है, वह आपदा प्रभावितों तक पहुंच भी रहा है या नहीं.
2025 को भाजपा ने बताया काला साल
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने 2025 को हिमाचल की सुरक्षा और सुशासन के लिए काला साल करार दिया. उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में नशा माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और कबाड़ माफिया बेलगाम रहे. कांग्रेस सरकार मूकदर्शक बनी रही और प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर दिया गया.
बढ़ती हिंसा और अपराध पर चिंता
डॉ. बिंदल ने कहा कि 2025 में हत्याओं, गंभीर दुर्घटनाओं, गैंगवार और गोलाबारी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई. इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही और जनता में भय का माहौल बना रहा.
आपदा प्रबंधन में भी सरकार फेल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2025 में भारी बारिश और आपदाओं ने मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर और चंबा को बुरी तरह प्रभावित किया. हजारों लोग बेघर हुए, लेकिन सरकार न समय पर राहत दे सकी और न ही पुनर्वास की ठोस योजना बना पाई.
भाजपा नेताओं के बयानों से साफ है कि नशा, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हिमाचल की राजनीति और गरमाने वाली है. जहां एक ओर जयराम ठाकुर सरकार को नसीहत दे रहे हैं, वहीं डॉ. राजीव बिंदल ने 2025 को कांग्रेस सरकार की विफलताओं का प्रतीक बताया है. आने वाले समय में इन मुद्दों पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत साफ दिख रहे हैं.
