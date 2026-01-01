ETV Bharat / state

'नशे के खिलाफ अभियान को इवेंट न बनाए सरकार, महिला मंडलों पर कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण'

नशे के खिलाफ भाजपा का सरकार पर वार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार की नीयत, नीति और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए. जयराम ठाकुर ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को "इवेंट" की तरह न चलाने की नसीहत दी, वहीं डॉ. बिंदल ने वर्ष 2025 को हिमाचल की सुरक्षा और सुशासन के लिए काला साल करार दिया. नशे के खिलाफ भाजपा का सरकार पर वार (ETV BHARAT) नशे के खिलाफ अभियान पर सरकार को नसीहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार सच में नशे के खिलाफ गंभीर है तो अभियान को जिम्मेदारी और योजना के साथ चलाना होगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल कुछ मिनट फोटो खिंचवाने से नशे जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा. अभियान को जमीन स्तर तक ले जाना जरूरी है, वरना इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा. 'सबको साथ लेकर चलने की जरूरत' जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जब भी कोई बड़ा अभियान शुरू करती है तो उसे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए. नशे के खिलाफ लड़ाई में पंचायतें, महिला मंडल, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाओं की अहम भूमिका है. यदि इन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया तो अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा. महिला मंडलों पर कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिला मंडल चिट्टे के खिलाफ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं. कड़ाके की ठंड में महिलाएं रात-रात भर पहरा दे रही हैं और नशा तस्करों को पकड़ने में प्रशासन की मदद कर रही हैं. इसके बावजूद उन्हीं महिला मंडलों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के दबाव में की जा रही है और सरकार को ऐसे सभी मामले तुरंत वापस लेने चाहिए. केंद्र से मदद पर पलटवार