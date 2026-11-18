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हिमाचल की सियासत में फिर हुई समोसे की एंट्री, इस बार कचौड़ी भी साथ, 'जंगली मुर्गा' भी दे चुका है बांग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज की सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन तपोवन में सियासत खूब गर्म है. सियासी दलों के बड़े नेताओं की जुबां से निकलने वाले तरह-तरह के बोल और नारे सर्दी में भी गर्मी पैदा करने के लिए काफी हैं. धर्मशाला के तपोवन का तापमान बुधवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत में ही उछलकर ऊंचाई पर पहुंच गया. तापमान बढ़ाने का काम एक ऐसे नारे ने किया, जिसमें समोसे के साथ कचौड़ी भी थी. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही से पहले हाथों में तख्तियां लेकर जुटे और नारा लगाया- "एक कचौड़ी, दो समोसा, जयराम ठाकुर का क्या भरोसा." इस नारे के साथ ही सभी को उस समोसे की याद आ गई, जिसे लेकर हिमाचल में पुलिस महकमे ने जांच की थी.

ये तुकबंदी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड में है, जिस पर फिलहाल GenZ से लेकर अल्फा, बीटा जनरेशन तक ठुमका लगा रही हैं. लेकिन यहां तो जनप्रतिनिधियों की जुबान से ये सुर संगम की धारा बह रही थी. जिसमें कोई बेबी बूमर जेनरेशन का था तो कोई जेनरेशन एक्स, और इस 'समोसा, कचौड़ी' का कोरस गा रहे विधायकों की नुमाइंदगी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे थे.

दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब हिमाचल की सियासत में समोसे की एंट्री हुई है. हां लेकिन इस बार समोसा कचौड़ी के साथ आया है. इससे पहले जब समोसा हिमाचल की सियासत में आया तो सीआईडी जांच तक बात पहुंची थी.

हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार डॉ. संजीव शर्मा के मुताबिक 'ये दिलचस्प है कि कल तक मुर्गे-समोसे की सियासत करने को लेकर बीजेपी को कोसने वाले आज खुद कचौड़ी समोसे के दम पर सियासत कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं- 'एक कचौड़ी दो समोसा जयराम तेरा क्या भरोसा.'

कांग्रेस भ्रष्टाचार, प्रदेश की संपदा लुटाने का आरोप जयराम ठाकुर और उनकी पिछली सरकार पर लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस से मौजूदा राज पर सवाल उठा रही है. लेकिन एक कचौड़ी एक समोसे वाला जो तरीका कांग्रेस विधायकों ने खोजा है वो अद्भुत, अविश्वसनीय भले ना हो लेकिन सियासी गलियों में अविश्वसनीय और रोचक जरूर है. कांग्रेस के माननीयों का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही मानो घर-घर पहुंच गया. जनता अपने नुमाइंदों का ये रूप देखकर गदगद ना सही गुदगुदाए जरूर होंगे.

'एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा', कांग्रेस विधायकों की इस जुगलबंदी से शांत तपोवन का विधानसभा परिसर गूंज उठा. हाथों में तख्ती, जुबां पर 'एक कचौड़ी, एक समोसा' और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार और उसके मुखिया रहे जयराम ठाकुर.

ठीक दो साल पहले इसी नवंबर महीने की बात है. मीडिया और सोशल मीडिया पर शिमला से लेकर दिल्ली तक एक ऐसी खबर सुर्खियां बटोरने लगी जिसे सुनकर कोई अचरज में था तो किसी के पास हंसने के अलावा कोई चारा नहीं था. खबर आई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगवाए गए समोसे गायब हो गए और समोसे की सीआईडी जांच की गई है. रिपोर्ट के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए और फुल जगहंसाई होने लगी.

समोसे की सीआईडी जांच (ETV BHARAT)

उस तथाकथित रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री सीआईडी ऑफिस पहुंचे थे. उनके लिए राजधानी के बड़े होटल से गर्मागर्म समोसे और केक मंगाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री तक ना समोसे पहुंचे ना केक, अब इतना बड़ा क्राइम राज्य के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेट के दफ्तर में हुआ तो शायद आला अफसर ने जांच आदेश दे दिए. सीआईडी दफ्तर में गायब हुए समोसों की खोजबीन हुई तो पता चला कि कुछ पुलिसवाले ही समोसे चट कर गए. जांच रिपोर्ट में बताया गया कि समोसे गायब होना सरकार विरोधी काम है. ये बात जगजाहिर हुई तो सरकार और खासकर मुखिया होने के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगहंसाई होना लाजमी था. सीएम साहब की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि वो समोसे नहीं खाते क्योंकि डॉक्टर ने तला भुना खाने से मना किया है.

जंगली मुर्गे पर भी हुआ विवाद

वैसे तो 2024 में कई रोचक विवादों को लेकर हिमाचल सरकार घिरी रही लेकिन समोसे की सीआईडी जांच के बाद जिस मुद्दे पर सरकार सवालों में आई वो था मुख्यमंत्री को डिनर में जंगली मुर्गा परोसना. साल 2024 के दिसंबर में मुख्यमंत्री शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के दौरे पर थे जहां टिक्कर गांव में उनका रात्रि ठहराव था. पूरा लाव लश्कर, मंत्री, अफसर साथ थे, डिनर की व्यवस्था भी थी. इसी बीच सोशल मीडिया पर इस डिनर का मैन्यू रिलीज हो गया, जिसमें दावा किया गया कि डिनर में जंगली मुर्गा भी है, जो कि एक संरक्षित प्रजाति है. सरकार पर सवाल उठे तो सफाई देने की झड़ी भी लगी, विपक्षियों ने तो डिनर का वीडियो तक सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें दावा किया गया कि डिनर में जंगली मुर्गे का मांस भी था. बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेर लिया, सियासी तूफान ऐसा मचा कि मामला थाने तक जा पहुंचा और ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल डिनर के मैन्यू को फर्जी बताकर स्थानीय थाने में लिखित शिकायत तक दे दी.

उस समय काफी वायरल हुआ था सीएम का मेन्यू (@VIRAL-MENU)

फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहना पड़ा कि डिनर में जंगली मुर्गा नहीं देसी मुर्गा था लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो तेलयुक्त खाना और नॉनवेज दोनों से परहेज़ करते हैं. उन्होंने इसे विपक्ष की चाल और ग्रामीणों को बदनाम करने की साजिश बता दिया.

अब दो साल बाद ठीक वही सर्दियों का मौसम लौटा है लेकिन इस बार समोसे के साथ कचौड़ी भी है. पहले समोसे की वजह से सीएम सुक्खू और कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर थे लेकिन इस बार समोसे के सहारे कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर चुटकी ली है. हालांकि समोसा कचौड़ी की इस जुगलबंदी पर सियासी पलटवार होना बाकी है लेकिन कांग्रेस विधायकों के इस ट्रेंडिंग तुकबंदी के सहारे चुटकी लेने से सियासी माहौल में तड़का तो लग ही गया है.

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