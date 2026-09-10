हिमाचल के नेताओं पर भी चढ़ा 1980s का रेट्रो लुक ट्रेंड, अनुराग ठाकुर से विक्रमादित्य सिंह तक इन नेताओं ने शेयर की तस्वीरें
इस AI ट्रेड में लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को इस तरह बदल रहे हैं, जिससे वे 1980 के दशक जैसी लगें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 12:09 PM IST
शिमला: सोशल मीडिया पर इन दिनों 1980 के दशक का रेट्रो लुक ट्रेंड खूब छाया हुआ है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों और देश के बड़े नेताओं तक, हर कोई अपनी तस्वीरों को 80s के अंदाज में ढाल रहा है. अब इस ट्रेंड का असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी नजर आने लगा है. प्रदेश के कई नेताओं और विधायकों ने AI की मदद से तैयार की गई या 1980s के अंदाज वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. इनमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कई विधायक शामिल हैं.
अनुराग ठाकुर ने लिखा- जॉइनिंग द 80s ट्रेंड
इस ट्रेंड को फॉलो करने वालों में हमीरपुर से भाजपा सांसद और पार्टी के युवा नेता अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं. उन्होंने अपनी 1980s रेट्रो लुक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीर के साथ उन्होंने 'Joining the 80s trend' कैप्शन लिखा. उनकी यह पोस्ट भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.
विक्रमादित्य सिंह ने पत्नी के साथ शेयर की तस्वीर
हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री और युवा नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी 80s के रेट्रो अंदाज को अपनाया. उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर इस लुक में सोशल मीडिया पर साझा की है. तस्वीर में दोनों को पुराने दौर के अंदाज में देखा जा सकता है.
सुधीर शर्मा ने भी शेयर की अपनी तस्वीर
धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने इस ट्रेंड को एक अलग अंदाज में फॉलो किया. उन्होंने AI से नई तस्वीर तैयार करने के बजाय 1980s की अपनी असली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. इसके साथ उन्होंने 'The 80s classic' कैप्शन लिखा. यानी जहां दूसरे नेता AI के जरिए पुराने दौर का लुक अपना रहे हैं, वहीं सुधीर शर्मा ने सीधे अपने पुराने दौर की तस्वीर ही शेयर कर दी.
इन नेताओं के अलावा, मंडी जिले की जोगिंदरनगर विधानसभा सीट से विधायक प्रकाश राणा ने भी इस ट्रेंड में अपनी तस्वीर साझा की. उन्होंने फोटो के साथ "The 80s classic..." कैप्शन लिखा. उनकी तस्वीर में भी 1980 के दशक का रेट्रो अंदाज देखने को मिला. करसोग से भाजपा विधायक दीपराज भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं रहे. उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "Why is everyone going back to 80s vibes ?? I'm also forced to the era of 80s nostalgia !!". वहीं, सांसद सुरेश कश्यप ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी फोटो शेयर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Throwback to 80’s"
हिमाचल से बाहर भी नेताओं में दिख रहा ट्रेंड
1980s का यह रेट्रो ट्रेंड सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है. Instagram और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 1980s की तस्वीरें भी इस ट्रेंड के तहत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 80s की तस्वीर साझा की है, जबकि कांग्रेस सेवा ने राहुल गांधी की 1980s रेट्रो लुक वाली तस्वीर शेयर की है.
केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनाया 80s वाला अंदाज
इस ट्रेंड में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो चुके हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की रेट्रो लुक वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं. इसके साथ ही कई क्रिकेटरों और बॉलीवुड समेत अन्य सेलिब्रिटीज की 80s स्टाइल वाली AI तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.
क्या है 1980s रेट्रो लुक ट्रेंड?
इस ट्रेंड में लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को AI की मदद से इस तरह बदल रहे हैं कि वह 1980 के दशक के किसी पुराने फैमिली एलबम, बॉलीवुड फिल्म या मैगजीन कवर की तस्वीर जैसी दिखाई दे. AI की मदद से तस्वीर में हेयरस्टाइल, कपड़े, एक्सेसरीज, बैकग्राउंड, लाइटिंग और कैमरा इफेक्ट तक 1980s के दौर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं. खास बात यह है कि तस्वीर में व्यक्ति के चेहरे की पहचान और मूल विशेषताओं को बनाए रखते हुए पूरे फोटो को पुराने जमाने के लुक में बदलने की कोशिश की जाती है. यही वजह है कि यह ट्रेंड आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ नेताओं, क्रिकेटरों और सेलिब्रिटीज के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
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