पंजाब-चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटनाओं के बाद हिमाचल पुलिस ने कसी कमर, अब हर कैंपस में तैनात होगा नोडल अधिकारी!
विश्वविद्यालय परिसरों के प्रवेश और निकास द्वारों पर अब निगरानी बढ़ाई जाएगी. साथ ही परिसर में आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 6:56 PM IST
शिमला: पंजाब और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालयों में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर काम करेंगे. इसके तहत प्रवेश द्वारों और छात्रावासों की निगरानी बढ़ाने, निजी सुरक्षा कर्मियों का सत्यापन करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है. हर विश्वविद्यालय में एक नोडल सुरक्षा अधिकारी भी नामित किया जाएगा, जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के संपर्क में रहेगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर सोमवार को शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में विश्वविद्यालय परिसरों की सुरक्षा, छात्रावासों की निगरानी, नशे पर रोक और आपात परिस्थितियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई. साथ ही पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया.
'विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता'
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हर विद्यार्थी खुद को सुरक्षित महसूस करे और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा रहे. उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल किसी घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे अप्रिय घटनाओं को पहले ही रोका जा सके. इसके लिए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी.
प्रवेश द्वारों से लेकर छात्रावासों तक बढ़ेगी निगरानी
बैठक में विश्वविद्यालय परिसरों के प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी बढ़ाने तथा परिसर में आने वाले लोगों का सत्यापन करने पर जोर दिया गया. छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ निजी सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन और उन्हें नियमित प्रशिक्षण देने की जरूरत भी बताई गई. इसका उद्देश्य परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते ध्यान देना है.
हर विश्वविद्यालय में होगा नोडल सुरक्षा अधिकारी
डीजीपी ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल सुरक्षा अधिकारी नामित करने पर जोर दिया. यह अधिकारी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ लगातार संपर्क में रहेगा, ताकि सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत समन्वय किया जा सके. इसके अलावा पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन संयुक्त रूप से परिसरों का सुरक्षा ऑडिट करेंगे. आपात स्थिति में क्या कदम उठाने हैं और किस स्तर पर किसे सूचना देनी है, इसके लिए भी स्पष्ट कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी.
नशे के खिलाफ अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन में विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई. पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर परिसरों तथा उनके आसपास नशे से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए काम करेंगे. डीजीपी ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और उन्हें जागरूक करने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है.
यातायात और साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होंगे विद्यार्थी
डीजीपी ने विश्वविद्यालयों से यातायात स्वयंसेवक योजना शुरू करने और विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया. उन्होंने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया. विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई गई. पुलिस के अनुसार, नशे और साइबर अपराधों से विद्यार्थियों की सुरक्षा पुलिस, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है.
अफवाहों पर रोक के लिए विश्वविद्यालयों में नामित होगा प्रवक्ता
बैठक में सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने पर भी चर्चा हुई. तय किया गया कि किसी घटना के दौरान सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय एक अधिकृत प्रवक्ता नामित करेगा. इसके लिए पुलिस के साइबर क्राइम और मीडिया प्रकोष्ठ के साथ समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके और लोगों तक आधिकारिक जानकारी पहुंचाई जा सके.
पुलिस और विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू पर भी विचार
पुलिस और विश्वविद्यालयों के बीच नियमित सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की संभावना पर भी विचार किया गया. बैठक की शुरुआत में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चितकारा यूनिवर्सिटी में हुई हालिया घटनाओं पर प्रस्तुति दी गई. इन घटनाओं से सबक लेते हुए हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर चर्चा की गई.
आपात स्थिति में 112 पर सूचना देने की अपील
डीजीपी अशोक तिवारी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने की अपील की. उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसार, यह सेवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है. विश्वविद्यालयों से विशेष रूप से छात्राओं को 112 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध 'ट्रैक मी' सुविधा की जानकारी देने को कहा गया. विद्यार्थियों से पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों से जुड़ने का आग्रह भी किया गया.
सुरक्षित कैंपस के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर करेंगे काम
डीजीपी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति, संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा संबंधी समस्या की जानकारी तुरंत 112 पर दी जानी चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच नियमित संवाद, आपसी विश्वास और सहयोग से शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी. प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अब निगरानी, समन्वय और जागरूकता से जुड़े उपायों पर काम किया जाएगा.
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