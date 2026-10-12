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पंजाब-चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटनाओं के बाद हिमाचल पुलिस ने कसी कमर, अब हर कैंपस में तैनात होगा नोडल अधिकारी!

विश्वविद्यालयों में सुरक्षा को लेकर हिमाचल पुलिस सख्त ( ETV BHARAT )

शिमला: पंजाब और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालयों में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर काम करेंगे. इसके तहत प्रवेश द्वारों और छात्रावासों की निगरानी बढ़ाने, निजी सुरक्षा कर्मियों का सत्यापन करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है. हर विश्वविद्यालय में एक नोडल सुरक्षा अधिकारी भी नामित किया जाएगा, जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के संपर्क में रहेगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर सोमवार को शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में विश्वविद्यालय परिसरों की सुरक्षा, छात्रावासों की निगरानी, नशे पर रोक और आपात परिस्थितियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई. साथ ही पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया.