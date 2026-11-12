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हिमाचल पुलिस ने 9 महीनों में 1,172 लापता लोगों को किया ट्रेस, मिसिंग रिपोर्ट के लिए 24 घंटे इंतजार की जरूरत नहीं

हिमाचल पुलिस ने 9 महीनों में 1,172 लापता लोगों को किया ट्रेस ( FILE, ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2026 के बीच राज्य भर में लापता 1,328 लोगों में से 1,172 लोगों को ट्रेस किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 88.7 प्रतिशत का ट्रेसिंग रेट हासिल हुआ, अधिकारियों ने बुधवार को बताया. नौ महीने की अवधि के दौरान 1,328 लोगों से जुड़े कुल 893 लापता लोगों के मामले दर्ज किए गए. ट्रेस किए गए लोगों में 722 वयस्क और 470 बच्चे शामिल थे.

20% लोग 24 घंटे के भीतर ट्रेस