हिमाचल पुलिस ने 9 महीनों में 1,172 लापता लोगों को किया ट्रेस, मिसिंग रिपोर्ट के लिए 24 घंटे इंतजार की जरूरत नहीं
हिमाचल के डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि, लापता होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे इंतजार करने की गलतफहमी न पालें.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 11:58 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2026 के बीच राज्य भर में लापता 1,328 लोगों में से 1,172 लोगों को ट्रेस किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 88.7 प्रतिशत का ट्रेसिंग रेट हासिल हुआ, अधिकारियों ने बुधवार को बताया. नौ महीने की अवधि के दौरान 1,328 लोगों से जुड़े कुल 893 लापता लोगों के मामले दर्ज किए गए. ट्रेस किए गए लोगों में 722 वयस्क और 470 बच्चे शामिल थे.
20% लोग 24 घंटे के भीतर ट्रेस
लगभग 20 प्रतिशत लापता लोगों को उनके गायब होने के 24 घंटे के भीतर ट्रेस कर लिया गया, जबकि 20.9 प्रतिशत 24 से 72 घंटों के भीतर मिल गए. उन्होंने कहा कि बाकी 47.9 प्रतिशत को 72 घंटे बाद ट्रेस किया गया. डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस अशोक तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, राज्य ने जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 22 मई, 2026 के निर्देशों के बाद लापता लोगों के केस रजिस्टर करने, जांच करने और उनका पता लगाने के अपने सिस्टम को मज़बूत किया है.
9 महीनों में 1,172 लापता लोग किए गए ट्रेस
हिमाचल के डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा, "कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि किसी लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए, बिना किसी ज़रूरी इंतज़ार के. 6 जून को सभी फील्ड यूनिट्स को पूरे निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें तुरंत FIR दर्ज करने, तेज़ी से सर्च ऑपरेशन करने, लापता बच्चों से जुड़े मामलों पर खास ध्यान देने और रेगुलर सुपरवाइज़री मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए थे."
मिसिंग रिपोर्ट के लिए 24 घंटे का इंतजार जरूरी नहीं
डीजीपी ने कहा कि, पुलिस ने लापता लोगों का पता लगाने में सुधार के लिए तेज़ सर्च ऑपरेशन, समय पर जानकारी फैलाने, टेक्नोलॉजी के असरदार इस्तेमाल और पुलिस स्टेशनों, जिलों और पड़ोसी राज्यों के बीच तालमेल पर ज़्यादा ज़ोर दिया है. DGP ने लोगों से भी बिना देर किए लापता लोगों, खासकर बच्चों के बारे में रिपोर्ट करने की अपील की, और इस गलतफ़हमी के खिलाफ़ चेतावनी दी कि पुलिस में शिकायत दर्ज करने से पहले किसी व्यक्ति का 24 घंटे तक लापता रहना ज़रूरी है.
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