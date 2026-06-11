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अवैध नशे के खिलाफ एक्शन में हिमाचल पुलिस, प्रदेशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई

हिमाचल पुलिस ने चिट्टा और अवैध नशा तस्करों के खिलाफ बिलासपुर, कुल्लू और हमीरपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की. अवैध नशा के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार.

अवैध नशे के खिलाफ एक्शन में हिमाचल पुलिस
अवैध नशे के खिलाफ एक्शन में हिमाचल पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 4:01 PM IST

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कुल्लू/बिलासपुर/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अवैध नशे के खिलाफ सरकार और पुलिस ने जंग छेड़ रखी है. इसी के तहत हिमाचल पुलिस ने कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने चिट्टा, कोकीन और चरस के साथ अन्य मादक पदार्थ के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कसोल में जंगल में चल रही थी रेव पार्टी!

जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बीती रात कसोल के जंगल में चल रही रेव पार्टी में पुलिस टीम ने छापेमारी की. आयोजकों ने पार्टी के नाम पर प्रशासन से सामान्य अनुमति ले रखी थी, लेकिन जब पुलिस टीम ने अचानक कार्यक्रम स्थल पर दबिश दी और संदिग्ध लोगों की तलाशी ली तो उनके पास से नशे की सामग्री बरामद हुई. मौके से पुलिस ने दो युवकों से नशीले पदार्थ बरामद किए.

आरोपियों में एक की पहचान केरल राज्य के एर्नाकुलम निवासी राहुल सांई (33 वर्ष) के रूप में हुई, जिसके पास से पुलिस ने 0.96 ग्राम कोकीन बरामद की. वहीं, दूसरा आरोपी पंजाब निवासी चिराग भाटिया के रूप में हुई, जिसके पास से दो गुलाबी रंग की एक्स्टेसी गोलियां (सिंथेटिक ड्रग्स), पांच हिस्सों वाली एलएसडी पेपर स्ट्रिप, 1.31 ग्राम कोकीन और 2.7 ग्राम चरस बरामद हुई. दोनों आरोपियों के खिलाफ मणिकर्ण पुलिस थाने में NDPS के तहत आपराधिक मामले दर्ज कर किए गए है.

कुल्लू पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने कहा, 'मणिकर्ण घाटी में हुई इस कार्रवाई के तहत दो लोगों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है. अब पुलिस दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशे की खेप का स्रोत क्या था'.

बिलासपुर पुलिस की 18 ठिकानों पर दबिश, 3 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, ड्रग मनी भी बरामद

चिट्टे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस के चल रहे विशेष अभियान के बीते दिन पुलिस ने चिट्टा तस्करों के 18 ठिकानों में दबिश दी. इस दौरान विभिन्न मामलों में तीन तस्करों से 12.56 ग्राम चिट्टा, 2.19 लाख रुपये ड्रग मनी सहित वेइंग मशीनें, सीरिंज, फाइल पेपर और जले हुए नोट बरामद किए गए.

बरमाणा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार लघट में एक चिट्टा तस्कर अजय कुमार उर्फ आजाद के घर में दबिश दी. इस दौरान उसके घर से 6.17 ग्राम चिट्टा मिला. इसके साथ ही 2 लाख 19 रुपये 690 रुपये ड्रग मनी बरामद हुई. दूसरे मामले में बिलासपुर सदर की टीम ने कंदरौर निवासी सुरजीत कुमार उर्फ कालू के पुश्तैनी मकान में दबिश दी. इस दौरान उसके घर से 1.69 ग्राम चिट्टा, 2 इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीनें, 3 सीरिंज, 49 फॉयल पेपर और जले हुए नोट बरामद हुए.

वहीं, एक अन्य मामले में सदर पुलिस ने मंडी भराड़ी चौक पर विशेष नाकाबंदी कर रखी थी और कीरतपुर की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान बीते दिन शाम करीब 7:55 बजे एक व्यक्ति पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और तेजी से भागने लगा. भागते समय उसने अपने पजामे से कोई चीज निकालकर सड़क किनारे डंगे की तरफ फेंक दी. लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस पूछताछ में उसने अपनी पहचान अंकुश कुमार निवासी डुहक झंडूता बताया. पुलिस को आरोपी के पास से 4.20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया, 'चिट्टा तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान बनाया है. इसके अलावा चिट्टा तस्करी करने वाले और उनके ठिकाने में ट्रेस किए हैं. चिट्टा तस्करों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा'.

हमीरपुर में नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 24 ठिकानों पर छापेमारी

जिला हमीरपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी एवं नशे के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय नशा तस्करों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ विशेष तलाशी एवं छापेमारी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय और राज्य सीआईडी के निर्देशानुसार की गई.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में गठित विशेष पुलिस टीमों ने हमीरपुर, नादौन, बड़सर, भोरंज और सुजानपुर के अंतर्गत चिन्हित 24 स्थानों पर एक साथ तलाशी एवं छापेमारी की. यह विशेष अभियान ड्रग मामलों से जुड़े आरोपियों को ट्रेस कर 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने पहले से चिन्हित व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच की और बड़सर क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से ड्रग तस्करी में संलिप्त था और उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं जिले में नशा तस्करों का कोई नया नेटवर्क या नेक्सस तो विकसित नहीं हो रहा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कुरकुरे-दूध के पैकेट में हो रही चिट्टे की तस्करी, पुलिस ने किया भंडाफोड़

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