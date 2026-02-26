ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस को रोकने पर भड़की भाजपा, दोषियों पर कार्रवाई और CM कार्यालय की स्वतंत्र जांच की उठाई मांग

शिमला: AI समिट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जाने पर दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस द्वारा रोकने पर भाजपा भड़क गई है. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा का लोकभवन पहुंच गई और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर कार्यवाई करने की मांग की. साथ ही सीएम के कार्यालय की स्वतंत्र जांच की मांग भी उठाई. ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है.

सीएम कार्यालय और हिमाचल सदन को अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने के रूप में प्रयोग किया गया. भाजपा ने राज्यपाल को बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया गया है. ज्ञापन में केंद्र सरकार के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग उठायी गई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की भी जांच करने की मांग की गई है.