हिमाचल के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा होगी मजबूत, पुलिस ने शुरू किया 'स्कूल कनेक्ट' मिशन
डीजीपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जागरूकता और आपसी तालमेल से बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं को पहले ही रोकना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत अब पुलिस स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को अपराध, नशे और ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए काम करेगी. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत ‘स्कूल कनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू किया है. इसका उद्देश्य स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाना, बच्चों को जागरूक करना और पुलिस, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है. इस पहल के तहत पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सोमवार को शिमला में 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
पुलिस मुख्यालय शिमला में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी अशोक तिवारी ने की. इसमें 27 स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि शामिल हुए. डीजीपी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें अभिभावकों और पूरे समाज की भागीदारी भी जरूरी है. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस निर्देश पर जोर दिया, जिसमें किसी घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से खतरे पहचानकर उन्हें रोकने की बात कही गई है.
‘स्कूल कनेक्ट’ पहल पहले से चल रहे पुलिस-यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है. यूनिवर्सिटी कनेक्ट के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ पुलिस का संवाद होता है, जबकि स्कूल कनेक्ट के जरिए अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा. पुलिस का मानना है कि कम उम्र के बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है. इसलिए स्कूलों के साथ नियमित संपर्क और जागरूकता गतिविधियां इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगी.
स्कूल परिसरों की सुरक्षा के लिए CCTV लगाने पर जोर
बैठक में स्कूल परिसरों की सुरक्षा को लेकर कई जरूरी उपायों पर चर्चा हुई. स्कूलों के प्रवेश और बाहर निकलने वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. इसके अलावा स्कूल आने वाले बाहरी लोगों की पहचान और सत्यापन, प्रवेश व्यवस्था पर नियंत्रण और समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करने की बात कही गई. डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े ये इंतजाम किसी घटना के बाद नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन की नियमित व्यवस्था का हिस्सा होने चाहिए.
बच्चों को अपहरण, यौन शोषण, परेशान करने, धमकाने और किसी भी तरह के शोषण से बचाने के उपायों पर भी चर्चा की गई. बैठक में पॉक्सो कानून (POCSO) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध घटना की तुरंत सूचना देने पर जोर दिया गया. पुलिस ने स्कूलों को बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से लेने और समय पर पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत बताई.
साइबर क्राइम से बच्चों को रखना होगा सुरक्षित
आजकल बच्चों के सामने ऑनलाइन माध्यम से भी कई तरह के खतरे सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए बैठक में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बहलाने-फुसलाने, सेक्सटॉर्शन और डीपफेक जैसी गतिविधियों से बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा हुई. स्कूलों में विद्यार्थियों को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक करने की जरूरत बताई गई. साथ ही बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया.
चिट्टा और दूसरे नशों से बच्चों को बचाने पर जोर
स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम में बच्चों को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखने का मुद्दा भी शामिल किया गया है. पुलिस ने विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करने और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे ‘एंटी चिट्टा जन आंदोलन’ में स्कूलों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया. इसका उद्देश्य बच्चों को नशे के खतरे से बचाना और उन्हें जागरूकता अभियान से जोड़ना है.
बैठक में स्कूल परिवहन की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई. इसके तहत बस चालकों और अन्य कर्मचारियों का सत्यापन, स्कूल बसों की सुरक्षा और नियमित निगरानी जैसे उपायों पर जोर दिया गया. इसके अलावा आग या किसी अन्य आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल और आपातकालीन तैयारियों की जरूरत बताई गई. आपात स्थिति में मदद के लिए पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी देने पर चर्चा हुई.
हर स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनेगा बेहतर तालमेल
डीजीपी ने स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, स्कूल सुरक्षा समितियां बनाने और स्थानीय पुलिस के साथ नियमित संपर्क रखने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी, कर्मचारियों का सत्यापन, बच्चों की उचित निगरानी और समय पर सूचना साझा करना स्कूल प्रबंधन की नियमित जिम्मेदारी होनी चाहिए.
घटना के बाद नहीं, पहले ही रोकथाम करना है लक्ष्य
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल बच्चों के साथ कोई घटना होने के बाद जांच करना नहीं है, बल्कि जागरूकता और आपसी तालमेल से ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकना है. हर बच्चे को सुरक्षित स्कूल का माहौल मिलना चाहिए और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा होना चाहिए. हिमाचल प्रदेश पुलिस आगे भी स्कूलों और अभिभावकों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बच्चों व पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए काम करेगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, विदेशी पैराग्लाइडर खेत में गिरा, गंभीर रूप से घायल
ये भी पढ़ें: खाई में कार गिरने से NSUI के पूर्व कैंपस अध्यक्ष और सात वर्षीय बेटे की दर्दनाक मौत, रातभर लापता रही बेटी मिली सुरक्षित