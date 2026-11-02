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हिमाचल के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा होगी मजबूत, पुलिस ने शुरू किया 'स्कूल कनेक्ट' मिशन

पुलिस मुख्यालय शिमला में आयोजित बैठक के दौरान डीजीपी अशोक तिवारी व अन्य ( @HP-POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत अब पुलिस स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को अपराध, नशे और ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए काम करेगी. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत ‘स्कूल कनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू किया है. इसका उद्देश्य स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाना, बच्चों को जागरूक करना और पुलिस, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है. इस पहल के तहत पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सोमवार को शिमला में 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

पुलिस मुख्यालय शिमला में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी अशोक तिवारी ने की. इसमें 27 स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि शामिल हुए. डीजीपी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें अभिभावकों और पूरे समाज की भागीदारी भी जरूरी है. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस निर्देश पर जोर दिया, जिसमें किसी घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से खतरे पहचानकर उन्हें रोकने की बात कही गई है.