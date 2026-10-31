खाकी का सपना लेकर मैदान में उतरे, लेकिन फिजिकल टेस्ट में निकल गया दम, 2800 में से सिर्फ 601 पास
कई युवा बिना तैयारी के ही भर्ती में शामिल होने पहुंच गए थे, जिसके कारण वे फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:48 PM IST
हमीरपुर: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लेकर हजारों युवा भर्ती मैदान में पहुंचे, लेकिन शारीरिक दक्षता की परीक्षा में ज्यादातर अभ्यर्थी पिछड़ गए. हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर लड़कों की पुलिस भर्ती के दौरान 2800 युवाओं ने फिजिकल टेस्ट दिया, लेकिन इनमें से केवल 601 ही निर्धारित मानकों पर खरे उतर पाए. यानी मैदान में पहुंचे करीब 2200 से अधिक युवाओं को असफलता का सामना करना पड़ा. भर्ती के नतीजों से साफ हुआ कि पुलिस में भर्ती होने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि नियमित शारीरिक अभ्यास और तैयारी भी जरूरी है.
4800 युवाओं को भेजे गए थे कॉल लेटर
हमीरपुर में लड़कों की पुलिस भर्ती के लिए कुल 4800 युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे. इनमें से करीब 2800 अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे. तीन दिन तक चली भर्ती प्रक्रिया में 601 युवा ही सफल हो पाए. बाकी अभ्यर्थी अलग-अलग शारीरिक गतिविधियों में तय मानक पूरा नहीं कर सके और भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए.
100 मीटर दौड़ और हाई जंप में भी पिछड़े युवा
फिजिकल टेस्ट के दौरान कई अभ्यर्थियों को 100 मीटर दौड़ और हाई जंप जैसी गतिविधियों में परेशानी हुई. पर्याप्त अभ्यास नहीं होने के कारण वे तय मानकों को पूरा नहीं कर पाए. कुछ युवाओं को मैदान में उतरने के बाद अपनी शारीरिक क्षमता का अंदाजा हुआ. वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती से पहले नियमित रूप से दौड़ और अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया था, वे बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए और टेस्ट में सफल हुए.
अंतिम दिन 1440 युवतियों का फिजिकल टेस्ट
शनिवार को भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन लड़कियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया. इसके लिए 1440 युवतियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे. भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवतियों ने भी 100 मीटर दौड़, हाई जंप, ब्रॉड जंप और 800 मीटर दौड़ में अपनी शारीरिक क्षमता दिखाई. खबर लिखे जाने तक लड़कियों का फिजिकल टेस्ट जारी था. उनके परिणाम देर शाम तक सामने आने की उम्मीद है.
बिना तैयारी के पहुंचे कई अभ्यर्थी
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि अणु के सिंथेटिक ट्रैक पर पिछले तीन दिनों से लड़कों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई. इसके लिए 4800 युवाओं को कॉल लेटर भेजे गए थे, लेकिन करीब 2800 ही फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे. इनमें से 601 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि कई युवा पर्याप्त तैयारी किए बिना ही भर्ती में शामिल होने पहुंच गए थे. इस कारण वे शारीरिक दक्षता की विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित मानक पूरा नहीं कर सके. शनिवार को भर्ती के अंतिम दिन लड़कियों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है.
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