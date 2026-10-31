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खाकी का सपना लेकर मैदान में उतरे, लेकिन फिजिकल टेस्ट में निकल गया दम, 2800 में से सिर्फ 601 पास

वर्दी पाने पहुंचे हजारों युवा ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लेकर हजारों युवा भर्ती मैदान में पहुंचे, लेकिन शारीरिक दक्षता की परीक्षा में ज्यादातर अभ्यर्थी पिछड़ गए. हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर लड़कों की पुलिस भर्ती के दौरान 2800 युवाओं ने फिजिकल टेस्ट दिया, लेकिन इनमें से केवल 601 ही निर्धारित मानकों पर खरे उतर पाए. यानी मैदान में पहुंचे करीब 2200 से अधिक युवाओं को असफलता का सामना करना पड़ा. भर्ती के नतीजों से साफ हुआ कि पुलिस में भर्ती होने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि नियमित शारीरिक अभ्यास और तैयारी भी जरूरी है.

4800 युवाओं को भेजे गए थे कॉल लेटर