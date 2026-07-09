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हिमाचल पुलिस में 734 कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस विभाग में 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी कर दिया है. खास बात यह है कि इस भर्ती के जरिए 491 पुरुष कांस्टेबल और 243 महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे. आयोग ने आवेदन प्रक्रिया की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे. जबकि 6 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. इसके बाद आवेदन का लिंक स्वतः बंद हो जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा. प्रदेशभर के युवा लंबे समय से पुलिस विभाग में नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से हजारों युवाओं के के पास सुनहरा अवसर है. केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार