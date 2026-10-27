ETV Bharat / state

हिमाचल में पुलिस भर्ती का आगाज, पहले दिन 1600 युवाओं ने बहाया पसीना

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनने और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने का सपना लेकर मैदान में उतरे युवाओं के लिए हमीरपुर में भर्ती प्रक्रिया का आगाज हो गया है. मंगलवार को अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर पहले ही दिन करीब 1600 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की परीक्षा देने पहुंचे. मैदान में कहीं दौड़ की चुनौती थी तो कहीं शारीरिक क्षमता और दमखम साबित करने की जद्दोजहद. पुलिस में भर्ती होने के सपने को साकार करने के लिए युवाओं ने खूब पसीना बहाया.

एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर में 27, 28 और 31 अक्टूबर को भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है. इस दौरान करीब 6200 अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण में शामिल होने की उम्मीद है. भर्ती प्रक्रिया में युवाओं की शारीरिक दक्षता निर्धारित मानकों के अनुसार परखी जा रही है. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए मैदान में प्रदर्शन के साथ-साथ निर्धारित नियमों और शर्तों पर खरा उतरना भी जरूरी है.

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. अणु सिंथेटिक ट्रैक के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके. भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच निर्धारित मापदंडों के आधार पर की जा रही है. पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो और योग्य अभ्यर्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले.

"भर्ती में शामिल होने वाले सभी युवाओं से निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करें. अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए सभी अभ्यर्थियों का सहयोग जरूरी है." - बलबीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर

6200 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन (ETV Bharat)

करवा चौथ पर नहीं होगी भर्ती प्रक्रिया

एसपी हमीरपुर ने बताया कि 29 अक्टूबर को करवाचौथ के व्रत के चलते भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी. इसके बाद 31 अक्टूबर को भर्ती दोबारा शुरू होगी. वहीं, 1 और 2 नवंबर को रिजर्व दिवस के रूप में रखा गया है. इन दिनों उन अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होने का अवसर दिया जा सकेगा, जो निर्धारित भर्ती तिथियों पर किसी कारणवश फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाएंगे. वहीं, हमीरपुर में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अब करीब 6200 अभ्यर्थियों के बीच शारीरिक दक्षता की चुनौती होगी.