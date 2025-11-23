ETV Bharat / state

एक ही दिन में 121 जगहों पर हिमाचल पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है. ऐसे में अब पुलिस भी सख्त एक्शन ले रही है और प्रदेश में नशा खत्म करने के लिए कमर कसे हुए है. जिसके तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. शनिवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक ही दिन में 121 जगहों पर एक साथ छापेमारी करके ड्रग नेटवर्क को तोड़ने का अभियान चलाया.

डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि ये ऑपरेशन कई दिनों की खुफिया तैयारी, तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इनपुट के आधार पर संचालित किया गया. इस कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 13 पुलिस जिलों में 121 लोकेशनों पर एक साथ छापेमारी की गई. जिनमें 9 मामलों में नशीले पदार्थ बरामद हुए. इस कार्रवाई में 3.77 किलोग्राम चरस, 12.38 ग्राम हेरोइन, 88.1 ग्राम अफीम, 1.15 किलोग्राम पोस्त-डोडा, 783 ग्राम पोस्ता भूस, एक देसी कट्टा और ₹63,000 नकदी जब्त की गई.

देहरा में 10 जगहों पर दबिश दी गई. जहां से 3.5 किलोग्राम चरस और ₹63,000 नकद बरामद हुए. इस मामले में एक संदिग्ध को बाद में पकड़ा गया.

नूरपुर में 13 लोकेशन पर छापेमारी के दौरान एक मामले में 4.17 ग्राम हेरोइन मिली.

चंबा में 13 जगहों पर कार्रवाई हुई, जहां से एक मामले में 6.23 ग्राम हेरोइन जब्त की गई.

बद्दी में 14 दबिशों में एक जगह से देसी कट्टा बरामद हुआ, जबकि एक अन्य जगह से 243 ग्राम चरस और 86.63 ग्राम अफीम मिली.

कुल्लू में 5 जगह दबिश दी गई. जिसमें दो मामलों में 0.98 ग्राम हेरोइन और 17 ग्राम चरस बरामद हुई.

ऊना में 12 स्थानों पर छापेमारी के दौरान एक मामले में 783 ग्राम पोस्त भूसा मिली.

बिलासपुर में 8 कार्रवाई स्थलों में से एक मामले में अफीम, पोस्ता-भूस, चरस, हेरोइन और एक वजन करने की मशीन जब्त की गई.

सोलन, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति में भी कई स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई की गई.

कार्रवाई के दौरान 18 संदिग्ध अपने ठिकानों पर मौजूद नहीं मिले, जिनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है.

"ये अभियान किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचने के लिए इसे और तीव्र किया जाएगा. ये ऑपरेशन नेटवर्क आधारित सर्विलांस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल एनालिसिस और फील्ड एक्शन के समन्वय से संचालित किया गया." - अशोक तिवारी, डीजीपी, हिमाचल प्रदेश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ भविष्य में और भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने जनता से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है. गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार अपने पैर पसार रहा है. सैकड़ों युवक नशे की लत में डूब रहे हैं. कई युवकों की ड्रग ओवरडोज के चलते मौत तक हो चुकी है. ऐसे में हिमाचल में नशे के खात्मे और नशा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है.