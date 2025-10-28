9 नवंबर को होगी हिमाचल पुलिस की बी-1 परीक्षा, 8 साल लंबा प्रमोशन का इंजतार होगा खत्म
हिमाचल में कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों की प्रमोशन के लिए बी-1 परीक्षा की 9 नवंबर को होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 6:44 PM IST
शिमला: करीब आठ साल बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों की प्रमोशन के लिए होने वाली बी-1 परीक्षा की नई डेट तय कर दी गई है. 9 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी. दो पालियों में यह परीक्षा होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी. परीक्षा केंद्र पहले की तरह ही रहेंगे.
गौरतलब है कि बीते दिनों इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. इसका कारण सर्वर डाउन होना बताया गया. करीब 4461 कांस्टेबल स्तर के कर्मियों ने ये परीक्षा देनी है. हिमाचल पुलिस ने बी-1 परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 14 परीक्षा केंद्र बनाए थे. बीते रविवार को पुलिस कर्मियों को सुबह और शाम के सेशन में परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था. इसी बीच सुबह के सेशन में ही सर्वर डाउन हो गया. इससे कंप्यूटर पर पेपर सबमिट करने में परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई.
बता दें कि पुलिस विभाग की बी-वन की परीक्षा का कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं. पदोन्नति का इंतजार उनका लंबा हो रहा है. पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के खाली पड़े 877 पद के लिए ये बी-वन परीक्षा आयोजित की जा रही है.
बीते रविवार 26 अक्टूबर को पुलिस द्वारा राज्यभर में 4,461 आरक्षियों के पदोन्नति हेतु बी-1 परीक्षा, 2025 आयोजित की गई थी. यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों की देखरेख में संपन्न की जा रही थी. परीक्षा दो चरणों में आयोजित किया गया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने और कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत परीक्षा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा.
ये भी पढ़ें: देवभूमि में घर-घर लक्ष्मी: प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल देश से आगे, सोलन सबसे अमीर, शिमला पांचवें नंबर पर